Europese beurzen starten de week voorzichtig

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn de week voorzichtig begonnen, in aanloop naar het rentebesluit van de ECB en de banencijfers in de VS later deze week.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde maandag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 497,98 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 17.745,55 punten. De Franse CAC 40 steeg fractioneel naar een stand van 7.934,58 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 7.657,67 punten.

Vanuit Azië kwam er een lichte meewind. De beurzen in Tokio en Bombay wonnen vanochtend enkele tienden van een procent, en scherpten daarmee hun hoogste standen ooit aan.

Ook Simon Wiersma, investment manager bij ING, merkte op dat de lente lekker was begonnen voor beleggers en dat naast de bovengenoemde recordstanden deze ook vrijdag in de VS en Europa werden aangescherpt, onder meer door de Zweedse OMX Stockholm 30 index en de Duitse DAX index.

De macro-agenda is maandag nagenoeg leeg, maar het belooft een drukke week te worden met onder andere de cijfers van de inkoopmanagers in de dienstensector en het banenrapport in de VS. Ook komt de ECB donderdag met een rentebesluit.

"Een renteverlaging zit er nog niet in, maar wellicht dat de [ECB-]beleidsmakers al wat kwijt willen over de toekomst. De inflatie neemt namelijk al aardig af en de markt heeft natuurlijk ook haar verwachtingen, waardoor Lagarde waarschijnlijk niet heel veel langer kan volhouden dat er niet tijdens de vergadering over renteverlagingen gepraat is", aldus Erik-Jan Harn van Rabobank.

Een vat Brent olie noteerde fractioneel hoger op 83,62 dollar per vat. De leden van oliekartel OPEC verlengden de huidige productieverlaging tot het einde van juni. Ook Rusland, dat geen lid is van de OPEC, sluit zich bij dit besluit aan.

De rentes bewogen nauwelijks en de euro/dollar steeg 0,1 procent naar 1,0851.

Stijgers en dalers

In Frankfurt ging MTU Aero aan kop met een winst van 2,7 procent, gevolgd door Volkswagen met 1,4 procent. De autogigant kwam vorige week nog met een omzetwaarschuwing.

De koers van chemieconcern Evonik steeg 1,4 procent, nadat het bedrijf aankondigde duizenden banen te gaan schrappen als onderdeel van een grootschalige reorganisatie.

Henkel, dat met cijfers kwam, en Fresenius verloren 4,2 en 3,5 procent.

In Parijs gingen BNP Paribas en Airbus aan kop met winsten van 1,4 en 1,1 procent. Modehuis Kering daalde daarentegen met 2,5 procent.

In Amsterdam waren het wederom de chippers die de kar trokken met winsten van 1,7 tot 2,6 procent voor ASML, ASMI en Besi.

In Brussel ging KBC aan kop met een winst van 0,9 procent, maar daalde Ageas met 2,7 procent.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won vrijdag 0,8 procent op 5.137,08 punten en de Nasdaq steeg 1,1 procent op 16.274,94 punten. De Dow Jones index sloot 0,2 procent in de plus op 39.087,38 punten.