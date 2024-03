Europese beurzen beginnen maart met records

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag met nieuwe records geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 497,58 punten en dat was een nieuwe all time high. Ook de DAX sloot op een nieuw record van 17.735,07 punten. Op dagbasis was dat een winst van 0,3 procent. De Franse CAC 40 sloot 0,1 procent in de plus bij een stand van 7.934,17 punten. De Britse FTSE sloot 0,7 procent hoger op 7.682,50 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees op een 'Goldilocks'-scenario, "waarbij we geen recessie verwachten, de desinflatie aanhoudt, de beleidsrentes dalen en er beter dan verwachte bedrijfswinsten zijn."

Toch staat de Europese economie er moeizamer voor dan de Amerikaanse. Dit werd vrijdag bevestigd met de inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone. De inkoopmanagersindex daalde van 46,6 naar 46,5, de laagste stand in twee maanden. Voorlopige cijfers wezen op een daling tot 46,1.

Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank stelde vrijdag vast dat de recessie in de Europese industrie maar geen einde kent. De vraag blijft een probleem, maar er zijn voorzichtige signalen dat een vraagherstel wellicht mogelijk is.

De inflatie in de eurozone kwam in februari in de eerste meting uit op 2,6 procent, tegen 2,8 procent een maand eerder. De verwachting hiervoor lag op 2,5 procent. De kerninflatie was 3,1 procent, tegen 3,3 procent een maand eerder. De verwachting hiervoor was 2,9 procent.

De werkloosheid van de muntunie daalde conform de verwachting van 6,5 procent in december naar 6,4 procent in januari.

Volgende week komt de Europese Centrale Bank met zijn rentebesluit, inclusief nieuwe economische ramingen. Wijzigingen worden niet verwacht en dus wordt vooral op de communicatie van voorzitter Christine Lagarde gelet.

"Wij verwachten volgende week nog meer subtiele wijzigingen in de communicatie van de Europese Centrale Bank, die de weg vrijmaken voor een renteverlaging in juni", volgens econoom Carsten Brzeski. Maar recente macrocijfers verhogen volgens de marktkenner van ING wel de druk op de centrale bank om eerder te handelen.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0828. WTI-olie kostte bijna 80 dollar. Marktkenners wezen op oplaaiende spanningen in het Midden-Oosten.

Bedrijfsnieuws

Volkswagen heeft vrijdag een tegenvallende outlook voor 2024 afgegeven. De Duitse autofabrikant rekent voor dit jaar op een omzetgroei van 5 procent en een operationele marge van 7 tot 7,5 procent.In 2023 steeg de omzet van Volkswagen nog met 15 procent met een marge van 7 procent. Het aandeel daalde vrijdag circa 5 procent in Frankfurt.

Sectorgenoot Daimler Truck ging het beter af. Het bedrijf verwacht voor 2024 een normalisering van de markt voor trucks en presenteerde volgens JPMorgan een outlook voor het lopende boekjaar die weliswaar wat conservatief werd genoemd, maar ook hoger uitkwam dan verwacht. Het aandeel steeg liefst 18 procent en was daarmee koploper in de DAX.

Verder zaten Europese vastgoedaandelen en chippers vrijdag in de lift. In Parijs deden ook de banken het goed en ging Edenred aan kop in de CAC 40, met een plus van 4,5 procent. Saint-Gobain leverde juist 3,7 procent in.

Pearson maakte vrijdag een aandeleninkoopprogramma bekend ter waarde van 200 miljoen pond en maakte over 2023 volgens Shore Capital goede cijfers bekend. Het aandeel steeg 5,6 procent in Londen.

Het Italiaanse Leonardo bracht voorlopige cijfers over 2023 naar buiten die niet afweken van de afgegeven prognoses. De aandelenkoers steeg 2,5 procent in Milaan.

Kuehne + Nagel International bleef over het vierde kwartaal achter bij de verwachtingen. De doelstellingen voor 2026 bleven intact, waarbij het bedrijf toegaf dat de volumes tekortschoten. Het aandeel daalde op de Zwitserse beurs 13,5 procent.

De Nederlandse verzekeraar Aegon daalde na cijfers met 5,6 procent in Amsterdam. Analisten vonden de cijfers toch niet tegenvallen.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een half procent in het groen.