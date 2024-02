Birkenstock dringt verlies terug dankzij hogere omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beursnieuweling Birkenstock heeft de omzet zien stijgen en het verlies zien teruglopen. Dit maakte de Duitse schoenenfabrikant donderdag bekend. Birkenstock profiteerde vooral van de hogere prijzen en de stijgende Amerikaanse vraag. "Onze resultaten in het eerste kwartaal van 2024 tonen eens te meer de veerkracht van ons bedrijfsmodel en de sterke aanhoudende vraag naar onze producten", aldus CEO Oliver Reichert. De omzet steeg met 22 procent naar 303 miljoen euro. Het nettoverlies ging van 9,2 naar 7,2 miljoen euro. Het aangepaste resultaat kwam uit op een winst van 0,09 euro per aandeel. Dat was wel 6 cent minder dan een jaar geleden. De operationele kasstroom verbeterde van 53,2 miljoen euro negatief naar 45,4 miljoen euro negatief. Outlook Op basis van de cijfers zei Birkenstock nog meer vertrouwen te hebben gekregen in de outlook voor 2024. Dit jaar zal de omzet uitkomen tussen de 1,74 en 1,76 miljard euro, verwacht het bedrijf. Dat zou een omzetgroei van 17 tot 18 procent betekenen. De aangepaste EBITDA zal liggen tussen de 520 en 530 miljoen euro, wat neer zou komen op een marge van ongeveer 30 procent. Op middellange termijn wil het bedrijf naar een brutowinstmarge van meer dan 60 procent en een aangepaste EBITDA-marge van begin 30 procent. Het aandeel Birkenstock reageerde nauwelijks op de cijfers en gaat naar verwachting zo'n 1 procent lager openen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.