Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,4 procent tot 495,43 punten, de Duitse DAX sloot vlak op 17.423,23 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,5 procent op 7.929,82 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent lager op 7.684,30 punten.

De Europese aandelenmarkten hadden maandag moeite om momentum te vinden, in afwachting van nieuwe macrodata die moeten helpen een richting te bepalen.

De focus ligt deze week op de [Amerikaanse] PCE kernprijsindex en Duitse inflatiecijfers donderdag. Een dag later verschijnen inflatiecijfers uit de eurozone. Intussen blijven beleggers zoeken naar aanwijzingen over het toekomstig rentebeleid van centrale banken.

"Gezien de laatste inflatiecijfers weer enigszins stijgen, kan de PCE-prijsindex een aanzienlijke invloed hebben op de beursvolatiliteit. Een hoger dan verwachte PCE-prijsindex zou meer onzekerheid betekenen over de inflatieverwachtingen en daarmee over toekomstige renteverlagingen door de Fed", zei analist Kevin Verstraete van Lynx.

Op macro-economisch vlak stonden maandag in Europa geen publicaties geagendeerd.

Olie werd bijna een procent duurder op 77 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0850. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0824 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0818 op de borden.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt was Rheinmetall koploper met een plus van circa 2,0 procent. Sectorgenoot Thales voerde de beurs in Parijs aan met een winst van ongeveer 2,5 procent.

Techaandelen als Infineon en SAP zaten ook in de lift. Bandenproducent Continental leverde op de Duitse beurs ruim 1,0 procent in.

Deutsche Post verloor circa 1,4 procent in de DAX, terwijl het Belgische Bpost ruim 1,5 procent daalde in Brussel. Sectorgenoot PostNL kwam in Amsterdam met een teleurstellende outlook en verloor 4,7 procent.

Supermarktketen Carrefour was in Parijs de sterkste daler, met een verlies van circa 4,0 procent. Colruyt was de uitblinker in Brussel met een winst van circa 6,4 procent, te danken aan een analistenrapport van Exane BNP Paribas.

Ryanair herstelde van eerdere verliezen en sloot circa 0,3 procent hoger in Londen. De Ierse prijsvechter waarschuwde voor hogere ticketprijzen en minder vluchten door de problemen bij leverancier Boeing.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 5.083,48 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het groen.