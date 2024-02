Europese beurzen scherpen records verder aan

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,4 procent naar 497,25 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,3 procent op 17.419,33 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,7 procent in de plus bij een stand van 7.966,68 punten. De Britse FTSE eindigde 0,4 procent hoger op 7.706,28 punten.

De Stoxx Europe 600, DAX en CAC 40 scherpten vrijdag hun records aan. De Britse beurs is daar nog een stukje van verwijderd. Het record van de FTSE 100 dateert van een jaar geleden en staat op bijna 8.013 punten.

"De aandelenmarkten bereiken recordhoogtes. En waarom ook niet?", zei Chris Iggo van AXA Investment Managers. "Het ziet er niet naar uit dat de rente nog hoger zal worden en er staat geen recessie voor de deur, zeker niet in de VS", zei de chief investment officer.

Bedrijven hebben veerkrachtige balansen, winstmarges profiteren van lagere grondstoffenprijzen en "er is weer een technologische revolutie gaande", aldus de marktkenner.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Duitse economie in het vierde kwartaal opnieuw is gekrompen. De economie kromp op kwartaal- en jaarbasis met achtereenvolgens 0,3 en 0,2 procent.

De Ifo index voor het ondernemersklimaat in Duitsland is in februari gestegen van 85,2 naar 85,5, maar die verbetering zal het optimisme niet aanwakkeren, denkt Carsten Brzeski van ING.

De econoom rekent op een kleine krimp van de Duitse economie in het eerste kwartaal en een zwak herstel daarna.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0824. WTI-olie werd bijna 2 procent goedkoper op 77 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Halfgeleideraandelen konden donderdag nog profiteren van de sterke cijfers en outlook van de Amerikaanse chipreus Nvidia, maar deden richting het weekend een stapje terug. ASML, Infineon en STMicroelectronics daalden vrijdag circa anderhalf procent.

Defensiebedrijf Rheinmetall ging aan kop in Frankfurt, met een plus van ruim 2 procent. Ook autofabrikanten zaten opnieuw in de lift, met plussen van gemiddeld anderhalf procent voor Porsche en BMW.

Allianz was hekkensluiter in de DAX en daalde bijna 3,5 procent. De verzekeraar behaalde afgelopen kwartaal een hogere winst en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 1 miljard euro. Dat was volgens analisten van Deutsche Bank echter minder dan verwacht.

BASF leverde rond een half procent in na het openen van de boeken. Het Duitse chemiebedrijf wist in 2023 de eigen verwachtingen niet te halen en analisten wezen op de outlook voor de kasstroom, waardoor het dividend mogelijk in gevaar komt.

Deutsche Telekom verloor een procent. Analisten oordeelden dat de outlook conservatief was.

In Parijs deed Air Liquide goede zaken, met een winst van meer dan 2 procent. Stellantis won ruim anderhalf procent. Kering belandde onderaan in de CAC 40 met een verlies van 2 procent, terwijl sectorgenoten Hermes en LVMH juist stegen.

De outlook van Standard Chartered tot en met 2026 biedt volgens zakenbank Jefferies, mits gerealiseerd, opwaarts potentieel. Bovendien wil het bedrijf de aandeelhouders belonen. Het aandeel van de Britse bank sloot in Londen 5 procent hoger.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot verdeeld.