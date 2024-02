Europese beurzen overwegend vlak rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag min of meer onveranderd, na de recordstanden in de VS voor de Dow Jones en de S&P 500 index, in afwachting van wat ECB-bestuurder Isabel Schnabel bij twee optredens loslaat over de timing die de centrale bank voor ogen heeft om de rente te verlagen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur vlak op 495,60 punten. De Duitse DAX noteerde eveneens vlak 17.367,65 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,4 procent met een stand van 7.941,34 punten. De Britse FTSE noteerde onveranderd 7.684,34 punten. De Duitse economie bleek vrijdag volgens definitieve cijfers in het vierde kwartaal op kwartaalbasis met 0,3 procent te zijn gekrompen. Op jaarbasis tekende zich een krimp met 0,2 procent af. Over heel 2023 bedroeg de krimp ook 0,3 procent. De cijfers kwamen overeen met de eerste metingen. De Duitse Ifo-vertrouwensindex over februari steeg licht van 85,2 naar 85,5 en dat was conform verwachting. Voor de rest van vrijdag is de macro-economische agenda leeg. Olie werd vrijdag goedkoper. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 1,2 procent in het rood op 77,63 dollar, terwijl voor een april-future Brent 82,73 dollar werd betaald, een daling van eveneens 1,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0822. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0827 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0820 op de borden. Bedrijfsnieuws Deutsche Telekom verwacht voor het lopende boekjaar 2024 een aangepaste EBITDA na aftrek van leases van 42,9 miljard euro. De onderneming geniet de reputatie de outlook nogal conservatief in te kleden. Volgens Citi impliceert dit dat er meer van mag worden verwacht dat de onderneming kwijt wil. De koers noteerde vrijdag 2,3 procent lager. Allianz heeft in het vierde kwartaal de resultaten zien stijgen en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 1 miljard euro. In 2024 verwacht Allianz een operationeel resultaat 14,8 miljard euro. Allianz noteerde 3,1 procent lager. BASF heeft de eigen outlook voor 2023 zoals verwacht niet gehaald. Voorlopige cijfers halverwege januari lieten al zien dat BASF de outlook niet zou halen. Het aandeel noteerde 1,3 procent lager. De outlook van Standard Chartered tot en met 2026 biedt volgens zakenbank Jefferies, mits gerealiseerd, opwaarts potentieel. Bovendien wil het bedrijf de aandeelhouders belonen. Het aandeel van de Britse bank noteerde vlak. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. De toonaangevende S&P 500 index steeg donderdag 2,1 procent tot 5.087,03 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 39.069,11 punten en de Nasdaq noteerde 3,0 procent hoger op 16,041,62 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.