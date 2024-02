Europese beurzen scherpen records aan

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag flink hoger gesloten op een drukke dag vol bedrijfscijfers die veelal goed door beleggers werden ontvangen. In combinatie met de steun van vele technologieaandelen wisten de Duitse en Franse beurzen een nieuwe 'all time high' te bereiken.

De Duitse DAX presenteerde een winst van 1,5 procent op 17.370,45 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,3 procent op 7.911,60 punten. In beide gevallen waren dat aanscherpingen van eerdere records.

De Britse FTSE 100 bleef wat achter en sloot slechts 0,3 procent hoger op 7.684,49 punten.

De brede Stoxx Europe 600 lag een groot deel van de dag op koers om zijn record van 495,46 punten uit januari 2022 te verbreken. Met een slotstand van 495,10 punten lukte dat uiteindelijk net niet. De toonaangevende index steeg uiteindelijk 0,8 procent.

Het verhaal van de dag was Nvidia dat na de cijfers van woensdagavond vandaag 15 procent kon bijschrijven en daarmee de recordstanden opnieuw verpulverde. Het bedrijf was bij de sluiting van Europa in één dag zo’n 250 miljard dollar meer waard. Dat is ongeveer gelijk aan de waarde van bijvoorbeeld een Netflix of Coca-Cola.

"Ik heb nog nooit zoiets gezien in mijn carrière", zei Peter Garnry, hoofd aandelenstrategie van Saxo Bank. "Het was de achtste opeenvolgende winstverbetering van Nvidia. Het creëert wel bepaalde verwachtingen waardoor het voor Nvidia steeds moeilijker wordt om de verwachtingen te blijven verslaan."

Garnry denkt dat het aandelensentiment de komende weken een sterke boost zal krijgen van de resultaten van Nvidia. "We kunnen een melt-up scenario in AI-gerelateerde aandelen niet uitsluiten."

In Europa was er ook aandacht voor de notulen van de Europese Centrale Bank en daaruit bleek dat ze net zoals de Fed geen haast maken met het verlagen van de rente. De beleidsmakers gaven aan "dat continuïteit, voorzichtigheid en geduld nog steeds geboden zijn, aangezien het desinflatieproces broos blijft en te vroeg opgeven een deel van de geboekte vooruitgang teniet zou kunnen doen", zo viel te lezen in de verslaglegging. Er was een brede consensus onder de leden dat het voorbarig was om renteverlagingen te bespreken.

Dit suggereert volgens ING dat renteverlagingen in het voorjaar zeer onwaarschijnlijk zijn.

Maar er was meer macro-economisch nieuws. Zo bleek de economie in Duitsland onverwacht toch weer meer krimp te vertonen. De Franse economie kromp ook nog altijd, maar wel een stuk minder hard dan een maand eerder.

De economie van de gehele eurozone kromp minder dan een maand eerder. Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank zag de dienstensector als lichtpunt, nu deze niet meer krimpt. Dat is volgens de econoom voor het eerst sinds juli 2023. De krimp bij de industrie schreef de econoom toe aan een vertraging bij nieuwe orders, terwijl werd gesneden in het personeelsbestand. De la Rubia verwacht dat de ECB niet blij zal zijn met de cijfers en als gevolg niet eerder dan in juni met een renteverlaging komt.

De inflatie van de eurozone over januari kwam definitief uit op 2,8 procent. Dat was gelijk aan de voorlopige metingen. De kerninflatie kwam uit op 3,3 procent en ook dat was conform de eerste meting.

Olie noteerde donderdag licht hoger. Een vat Brentolie werd 0,5 procent duurder op 83,41 dollar. In de VS waren de voorraden weer toegenomen, maar houdt de spanning in het Midden-Oosten aan.

De euro/dollar noteerde lager op 1,0813. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0851 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0820 op de borden.

Stijgers en dalers

In Frankfurt was het de dag van de auto-aandelen. Porsche en Mercedes-Benz stegen gemiddeld circa 5 procent. Mercedes-Benz overtrof in het vierde kwartaal de verwachte winst en rekent voor dit jaar op een EBIT-marge van 10 top 12 procent, hetgeen volgens zakenbank Bernstein wat aan de lage kant is. De groep kondigde ook een aanvullend aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van maximaal 3 miljard euro, waarbij de ingekochte aandelen vervolgens worden ingetrokken.

De cijfers van Heidelberg Materials werden minder enthousiast ontvangen, met een daling van het aandeel van 3,3 procent. Het bedrijf verwacht voor dit jaar een stabilisering van de omzet tussen de 3,0 en 3,3 miljard euro. Dat is overeenkomstig de consensus.

In Parijs waren Stellantis en STMicroelectronics de grootste stijgers en stegen beide met zo'n 3 procent. Ook aandelen van luxemerken als LVMH en Hermes deden goede zaken.

Aandelen Engie konden 1,5 procent bijschrijven. Het bedrijf heeft in 2023 een hogere winst geboekt, maar voorziet wat tegenwind in het lopende jaar.

Carrefour sloot de rij met een verlies van 1,1 procent.

Amsterdam werd weer eens gekenmerkt door de stijging van de chippers. ASML steeg ruim 5 procent en Besi, dat donderdag de boeken opende, net iets minder dan 5 procent. Unilever daarentegen daalde met een half procent, wellicht ingegeven door de teleurstellende resultaten van Nestlé en omdat het aandeel ex-dividend noteerde.

De aandelen van het Zwitserse Nestlé daalden bijna 5 procent. Het bedrijf heeft over 2023 een lagere omzet geboekt en ziet voor 2024 een aanhoudende groei voor de onderliggende winst per aandeel. De onderneming deed het minder goed dan voorzien.

In Brussel was het midkapper Kinepolis die de grootste winst liet zien en 4,0 procent kon bijschrijven. 2023 was een recordjaar voor Kinepolis . De nettowinst verdubbelde zelfs tot 56,1 miljoen euro.

De aandelen Telefonica stegen 1,6 procent. De onderneming deed het in 2023 beter dan voorzien, ondanks hoger dan verwachte voorzieningen, terwijl de outlook voor 2024 in lijn lag met de strategie tot en met 2026.

De aandelen van Lloyds Bank stegen ruim 6 procent. De bank zag de winstmarge over 2023 overeenkomen met de verwachtingen. Voor het lopende boekjaar wordt een marge van 2,90 procent verwacht. Dit was in het afgelopen jaar nog 3,11 procent.

Ook Rolls-Royce, het Britse luchtvaartconcern, kreeg de handen op elkaar met de resultaten en steeg ruim 8 procent. Het bedrijf deed het over het vierde kwartaal beter dan verwacht en trad ook met een solide outlook voor 2024 naar buiten.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot van de Europese beurzen hoger, vooral de Nasdaq, die 2,5 procent hoger stond mede dankzij Nvidia.