Fastned sluit contract voor afname zonne-energie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft zijn eerste meerjarige Corporate Power Purchase Agreement gesloten in Nederland. Dit maakte het bedrijf donderdag bekend. Het contract werd gesloten met GLP. Fastned zal voor een vaste prijs de elektriciteit afnemen die wordt opgewekt door de zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum van GLP in het Gelderse Zevenaar. Het zonnepark is een van de grootste zonneparken in Europa, met een grootte van 16 voetbalvelden, en het levert jaarlijks 15 GWh elektriciteit aan Fastned, die wordt gebruikt om elektrische voertuigen op te laden bij Nederlandse snellaadstations. De overeenkomst ondersteunt het beleid van Fastned om stabiele prijzen te hanteren. Financiële details werden niet gedeeld. Bron: ABM Financial News

