Europese beurzen verdeeld gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 491,05 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,3 procent op 17.118,12 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 7.812,09 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,7 procent lager op 7.662,51 punten.

De focus richt zich woensdag op de publicatie van de notulen van de Federal Reserve, in de hoop meer inzicht te krijgen in het toekomstig rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

Analisten verwachten dat de notulen zullen bevestigen dat het onwaarschijnlijk is dat de Fed in maart zal beginnen met het verlagen van de rente. Speculaties over juni als eerste moment worden steeds luider.

Daarnaast kijkt de markt uit naar de cijfers van Nvidia, "omdat deze wel heel belangrijk zijn voor het algehele marktsentiment. Als een van de grootste technologiebedrijven hopen beleggers op sterke resultaten. Analisten zijn alvast positief", zei analist Yani Hellebaut van Lynx.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in februari licht is gestegen, maar nog steeds ruim onder het langetermijgemiddelde noteert. De vertrouwensindex steeg met 0,6 procentpunt tot -15,5.

Olie noteerde woensdag 0,5 procent hoger op 82,72 dollar per vat Brent.

De euro/dollar noteerde op 1,0812. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0805 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0803 op de borden.

Bedrijfsnieuws

HSBC heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar 153 miljoen dollar verlies geleden, nadat het de waarde van zijn belang in een grote Chinese bank had afgeschreven. De bank liet een optimistische toon horen over haar rentebaten. Het verwacht dat deze inkomsten in 2024 minstens 41 miljard dollar zullen bedragen, vergeleken met ongeveer 35,8 miljard dollar vorig jaar, toen een stijging van 18 procent op jaarbasis. HSBC noteerde ruim 8,0 procent lager.

Rio Tinto deed het over het volledige boekjaar met het onderliggend resultaat en dividend beter dan verwacht. Volgens zakenbank Jefferies voert de mijnbouwer een risicomijdende strategie met een conservatief investeringsbeleid. Rio blijft afhankelijk van grondstofprijzen, maar met stabiele kosten en een oplopende vraag in de komende jaren, ziet de toekomst er volgens de bank niet zo somber uit. Rio Tinto noteerde 1,4 procent lager.

Het Zwitserse handelshuis in grondstoffen Glencore zag de jaarwinst in 2023 75 procent lager uitkomen ten opzichte van 2022, na een daling van de prijs voor steenkool. De onderneming laat een aandeleninkoop achterwege en verlaagde het dividend stevig. Glencore noteerde 1,0 procent lager.

Fresenius heeft volgens Citi Research een conservatieve outlook afgegeven, die ook onder de consensus uitkwam, terwijl de resultaten van de onderneming beter waren dan voorzien. De koers sloot 1,2 procent hoger.

Wolters Kluwer heeft over 2023 de omzet en de winst zien stijgen, terwijl het dividend verder werd verhoogd. Het databedrijf kondigde woensdag ook weer een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 1 miljard euro. Het aandeel eindigde 1,0 procent lager.

Carrefour heeft in 2023 de omzet met meer dan 10 procent zien stijgen, terwijl de winst nog harder steeg en het dividend flink werd verhoogd, zo bleek dinsdagavond. Carrefour besloot om het dividend met 55 procent te verhogen naar 0,87 euro per aandeel. Ook kondigde de supermarktketen een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 700 miljoen euro. Het aandeel noteerde 5,0 procent hoger.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 4.967,23 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het rood.