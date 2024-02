Europese beurzen overwegend lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag overwegend lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 491,90 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,1 procent op 17.068,43 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,3 procent op 7.795,22 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent lager op 7.719,21 punten. De beurzen eindigden dinsdag overwegend lager, ondanks een verrassend agressieve verlaging van de belangrijkste rentetarieven in China. Sowieso staan de centrale banken deze week weer centraal, met de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve op woensdag, gevolgd door die de van de ECB op donderdag. "Hoewel de notulen [van de Fed] waarschijnlijk geen schokkende onthullingen zullen opleveren, kunnen ze enig licht werpen op de omstandigheden waarnaar de Fed op zoek is voordat het begint met het verlagen van de rente", zei CMC Markets. Olie werd dinsdag 1,9 procent goedkoper op 76,94 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0818. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0768 en maandag stond er rond 22.00 uur een stand van 1,0777 op de borden. Bedrijfsnieuws Barclays heeft in het vierde kwartaalcijfers een nettoverlies geboekt, vooral door een stijging van de operationele kosten. Barclays wil in 2024 een zogeheten return on tangible equity, de RoTE, van meer dan 10,0 procent realiseren. Voor 2026 ligt de doelstelling daarvoor op meer dan 12,0 procent. In 2023 was dit 10,6 procent. Het aandeel Barclays steeg bijna 9,0 procent. Antofagasta zou in 2025 nog wel eens met een negatieve kasstroom te maken kunnen krijgen nu de onderneming in 2025 meer gaat investeren dan verwacht, aldus RBC Capital Markets. De resultaten van de mijnbouwer kwamen overeen met de verwachtingen. De koers noteerde circa 0,7 procent hoger. Heineken zou volgens RBC Capital Markets meer aan marketing moeten doen. De bank zette het aandeel op de verkooplijst, terwijl het koersdoel werd verlaagd van 85,00 naar 75,0 euro. Heineken sloot 1,5 procent lager. Deutsche Bank en UBS verlaagden het koersdoel voor Umicore. Het aandeel daalde 2,0 procent. Bayer is van plan om over 2023 een veel lager dividend uit te keren, om zo de schulden van het bedrijf aan te pakken. Dit meldde het Duitse concern maandag nabeurs. Bayer sloot 0,4 procent hoger. Air Liquide heeft de nettowinst zien stijgen en werd positiever over de toekomstige marge. Beleggers reageerden positief. Het aandeel steeg ruim 8,0 procent. Halfgeleideraandelen hadden het lastig. Zo daalde ASMI in Amsterdam met 4,6 procent, verloor Infineon in Frankfurt 1,8 procent en daalde STMicroelectronics in Parijs met 2,0 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent lager op 4.979,30 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,1 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

