DSM-Firmenich voltooit vrijwillig bod op DSM-aandelen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM-Firmenich en DSM hebben het vrijwillige overnamebod op de resterende gewone aandelen DSM voltooid. Dit maakte DSM-Firmenich maandag nabeurs bekend. Op 8 januari 2024 kondigde het concern het bod op de resterende aandelen DSM aan. Onder het bod zijn 4.163.287 aandelen DSM aangemeld, die ongeveer 2,4 procent van de aandelen vertegenwoordigen. In totaal heeft het concern nu circa 98,5 procent van de aandelen DSM in handen. De houders van de aandelen die hun aandelen hebben verkocht via het vrijwillig overnamebod ontvangen op 13 februari 2024 de biedprijs van 96,00 euro per aandeel. In totaal betaalt DSM-Firmenich bijna 400 miljoen euro voor de aandelen die onder het bod zijn aangeboden. Het bedrijf zal proberen de resterende circa 1,5 procent aandelen te verwerven via de wettelijke uitkoopprocedure. Bron: ABM Financial News

