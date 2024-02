Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden maandag rond het middaguur overwegend hoger. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 486,93 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,5 procent en kwam daarmee weer boven de 17.000 punten uit. De Franse CAC 40 noteerde 0,6 procent in de plus bij een stand van 7.692,15 punten. De Britse FTSE verloor licht terrein op 7.569,58 punten.

Het is een rustige start van de nieuwe week, met een vrijwel lege macro-economische agenda. Ook kwam er maandag weinig steun uit Azië, want de Chinese beurzen zijn deze week gesloten vanwege de viering van Chinees Nieuwjaar.

Voor het weekend was de stemming op de Europese beurzen terughoudend, met kleine minnen. De Amsterdamse beurs wist wel het record aan te scherpen, ondersteund door de winsten voor techaandelen, en ligt ook maandag op koers voor een nieuwe all time high.

"Ondanks de rally op de aandelenbeurzen in de afgelopen weken en het positieve sentiment bij beleggers zijn de meeste beleggers daar volgens onderzoeken nog helemaal niet naar gepositioneerd. Veel professionele beleggers zijn nog steeds onderwogen of hebben op zijn best een neutrale positie in aandelen. Vrijwel niemand heeft een actieve overweging. Dit vergroot de kans op een voortzetting van de rally zodra er uiteindelijk toch bijgekocht gaat worden", zei investment Simon Wiersma van ING.

Later in de week staan onder meer de Duitse ZEW-index, de Amerikaanse inflatie en detailhandelsverkopen en groeicijfers uit de eurozone op de rol. Met name de inflatiecijfers uit de VS kunnen de beurzen in beweging zetten.

De euro/dollar handelde rond lunchtijd op 1,0777. WTI-olie werd iets goedkoper, na een stijging van ruim 6 procent in de afgelopen week. De spanningen in het Midden-Oosten blijven de grootste drijfveer voor de oliemarkten.

De Duitse tienjaarsrente daalde maandag licht. Maar, "de index van eurostaatsobligaties blijft met een verlies van 2 procent dit jaar ruim achter bij de meeste aandelenindices", aldus Wiersma.

Bedrijfsnieuws

Siemens Energy was de grootste stijger in Frankfurt, met een plus van 5 procent. Ook financials deden goede zaken, met winsten van 1 tot 1,5 procent voor Commerzbank en Deutsche Bank. Europese financials zaten sowieso in de lift, net als vastgoedaandelen als Vonovia en Unibail-Rodamco-Westfield.

De verliezen in de DAX beperkten zich tot een half procent voor SAP en Sartorius.

In Parijs stond Dassault Systèmes onder druk, met een verlies van circa een procent. Sectorgenoot Safran leverde ook in.

L'Oreal was vrijdag nog de grootste daler in de CAC 40, maar voerde maandag de Franse beurs aan, met een plus van 3,5 procent.

Adyen was vorige week de blikvanger in Amsterdam met een winst van meer dan 20 procent na de bekendmaking van sterke kwartaalcijfers, en steeg maandag met nog eens 2 procent. UBS verhoogde het koersdoel.

ASMI verloor maandag een procent in de AEX, nadat bekend werd dat CEO Benjamin Loh opstapt. Hij wordt opgevolgd door chief technical officer Hichem M'Saad. Analisten van ING noemden het vertrek van de CEO enigszins verrassend.

Unilever daalde een half procent. Een recent bepaalde strategie om Unilever nieuw leven in te blazen, heeft volgens topman Hein Schumacher de volledige steun van de activistische aandeelhouder Nelson Peltz. Dat schreef persbureau Reuters maandag.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een terughoudende opening tegemoet, met een bescheiden verlies voor de futures op de S&P 500.

Vrijdag sloot de S&P 500 voor het eerst in de geschiedenis boven de 5.000 punten, terwijl de Nasdaq de 16.000 punten naderde. De S&P 500 steeg 0,6 procent naar 5.026,61 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent hoger op 15.990,66 punten. De Dow Jones index verloor 0,1 procent op 38.671,69 punten.