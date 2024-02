AEX hoger van start gegaan, TomTom 7% hoger na cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,6 procent hoger op 827,38 punten terwijl de Midkap 1,2 procent won. Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met een winst van ruim anderhalf procent. Alleen Shell noteerde nipt in het rood. In de AMX won OCI bijna 3 procent op 27,34 euro. Berenberg verhoogde het advies voor OCI van Houden naar Kopen. Het koersdoel ging daarbij van 26,00 euro naar 38,00 euro. Corbion won vier procent. In de AScX won TomTom zeven procent na cijfers. Conform verwachting leed de navigatiespecialist een verlies in het afgelopen kwartaal. De omzet steeg wel licht. Voor 2024 zei CEO Harold Goddijn "voorzichtig optimistisch" te zijn. Bron: ABM Financial News

