Update: Merck neemt Harpoon Therapeutics over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Merck neemt Harpoon Therapeutics over voor 680 miljoen dollar, of 23,00 dollar per aandeel. Dat maakte het Amerikaanse farmaciebedrijf maandag bekend. De overname moet de ontwikkeling van oncologische geneesmiddelen versterken en verbreden bij Merck. Onderdeel van de overname is het kandidaatmedicijn HPN328, dat witte bloedlichaampjes activeert en dat wordt onderzocht als mogelijke behandeling voor patiënten met kleincellige longkanker en neuro-endocrine tumoren. Harpoon heeft een portefeuille ontwikkeld van nieuwe middelen die samenwerken met witte bloedlichamen. Het idee is dat de eigen afweercellen van de patiënt de tumorcellen kunnen doden met deze proteïnetechnologie. Het activerende eiwit is ontworpen om inactief te blijven totdat de tumor is bereikt. Het aandeel Merck zal naar verwachting iets lager openen en het aandeel Harpoon stond voorbeurs 110 procent hoger op 22,20 dollar. Update: om koersinformatie toe te voegen. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.