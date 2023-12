Berenberg verhoogt koersdoel DSM-Firmenich Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor DSM-Firmenich verhoogd van 108,00 naar 110,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van de bank. Analisten van Berenberg verwachten dat de winstramingen verder omlaag moeten, vanwege de lagere vitamineprijzen. Zij verwachten dat DSM voor 2024 zal mikken op een EBITDA van 1,9 tot 2,0 miljard euro, waar de consensus een resultaat van 2,03 miljard euro voorziet. "Maar dat zal vermoedelijk niet zoveel betekenen voor de waardering van het aandeel", aldus de analisten. "De vitamineprijzen zijn bij iedereen bekend en analisten hebben hun ramingen daar grotendeels al op afgestemd." Aandelen gerelateerd aan voedingsingrediënten zijn al al flink afgestraft en in 2024 zal er volgens Berenberg verbetering zijn in de volumes, na een lange periode waarin voorraden werden afgebouwd en de vraag zwak was. "Als de volumes herstellen in 2024 en DSM-Firmenich de cyclische delen van zijn portefeuille gaat afstoten, dan kan het aandeel de weg omhoog weer vinden in de tweede helft van het jaar", concludeerden de analisten. Het aandeel DSM-Firmenich sloot donderdag op 92,15 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.