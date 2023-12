Europese beurzen blijven dicht bij huis Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur verdeeld, maar bleven dicht bij huis, bij gebrek aan richtinggevend nieuws in afwachting van de rentebesluiten later in de week. De brede STOXX Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 471,72 punten, de Duitse DAX daalde bijna 0,1 procent op 16.750,01punten en de Franse CAC 40 won 0,1 procent op 7.534,89 punten. De Britse FTSE 100 stond 0,7 procent lager op 7.503,48 punten. De rally die de Amerikaanse aandelenbeurzen naar de hoogste niveaus van het jaar hebben getild in de laatste weken van 2023, kan tot stilstand komen als de Fed woensdag de verwachtingen van een renteverlaging in 2024 tempert, stelde Melissa Brown van Axioma. De inflatie in de eurozone is intussen snel aan het dalen en dat opent de deur voor renteverlagingen door de ECB begin 2024, volgens Brian Martin van ANZ. De analist rekent op maart. Amerikaanse inflatie- en detailhandelsomzetcijfers zullen deze week zwakker uitvallen dan verwacht, denkt Commonwealth Bank of Australia. In Europa maken politici intussen vorderingen met wetgeving die de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie moet reguleren.



In China zijn de consumentenprijzen voor de tweede maand op rij gedaald, een teken dat Beijing moeite heeft om de groei weer aan te jagen. Vrijdag werd al gehint op meer steun voor de economie door de politieke leiders. De olieprijs daalde 0,8 procent voor de januari-future WTI, die op 70,69 dollar stond, en met 0,7 procent voor Brent-olie, op 75,32 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0722. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0766 op de borden. Bedrijfsnieuws De opvallendste uitslagen waren de koersval van 26 procent voor Solvay, en de winst van 11 procent voor het afgesplitste aandeel Syensgo, in de Bel20 in Brussel. Het Finse Nokia won 3,7 procent en in Amsterdam was Adyen opnieuw een uitblinker. Na Jefferies en Citi verhoogde ook Kepler Cheuvreux het koersdoel voor Adyen naar 1.400 euro. Treinenbouwer Alstom was in Parijs de grootste daler met een min van 2,2 procent. Futures Wall Street



De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht lagere start tegemoet, met een 0,1 procent lagere future op de S&P500-index. De Amerikaanse beurzen eindigden vrijdag hoger, op de hoogste standen voor de S&P 500 en Nasdaq sinds begin 2022. De S&P 500 steeg 0,4 procent op 4.604,37 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 36.247,87 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 14.403,97 punten. Bron: ABM Financial News

