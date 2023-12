Europese beurzen openen licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een licht hogere opening tegemoet, in aanloop naar het officiële banenrapport uit de VS.

IG voorziet een openingswinst van 30 punten voor de Duitse DAX en een plus van 16 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 18 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag licht lager geëindigd. Analisten van IG wezen op slechte Chinese handelscijfers, die nieuwe zorgen over de Chinese economie aan het licht brachten. Gemeten in dollars daalde de import onverwacht met 0,6 procent in november, waar gerekend was op een toename van 3,0 procent. De Chinese export steeg tegen de verwachting in met 0,5 procent.

Eerder deze week verlaagde kredietwaardigheidsbeoordelaar Moody's al de outlook voor de Chinese kredietstatus.

Definitieve groeicijfers uit de eurozone toonden in het derde kwartaal een krimp met 0,1 procent, conform een eerdere raming. Op jaarbasis was sprake van nulgroei.

Volgende week komt de Europese Centrale Bank met zijn laatste rentebesluit van het jaar. "Hoewel zwakke indicatoren zich recent op een laag niveau hebben gestabiliseerd, rechtvaardigt de zwakke macro-economische achtergrond niet langer renteverhogingen, zelfs niet voor de haviken", zei Carsten Brzeski van ING in een vooruitblik.

Bedrijfsnieuws

Merck herstelde donderdag van de koersval op woensdag na tegenvallend nieuws over een kandidaatmedicijn tegen MS. Het aandeel steeg ruim 2,5 procent in Frankfurt en voerde daarmee de DAX aan. Commerzbank leverde juist 4 procent in. In de Franse CAC 40 zaten financials wel in de lift.

Sanofi, dat met de pil Aubagio tegen MS wel vordert, presenteerde donderdag een update. Sanofi verwacht in 2030 een omzet uit nieuwe medicijnen van 10 miljard euro. Het aandeel daalde ruim een procent in Parijs.

Halfgeleideraandelen als ASML, STMicroelectronics en Infineon stonden wel onder druk, met verliezen tot anderhalf procent.

JPMorgan verlaagde de adviezen voor Air France-KLM, IAG en Deutsche Lufthansa naar Onderwogen. Daarmee verloren de aandelen hun koopaanbeveling. De Amerikaanse zakenbank verwacht druk op de winstgevendheid in 2024 voor Europese luchtvaartmaatschappijen. Air France-KLM daalde ruim 3 procent, IAG en Lufthansa verloren meer dan 2,5 procent.

In het segment luxegoederen zijn bij Deutsche Bank voor 2024 Kering en Richemont favoriet. Kering sloot in de CAC 40 licht lager en ook Richemont leverde licht in. Andere aandelen van luxegoederen als Hermes en LVMH sloten ook nipt in het rood.

Het Noorse Equinor hield donderdag een beleggersdag met aandacht voor de productie van olie en gas. Het bedrijf verwacht na 2026 een daling van de productie van 1 tot 6 procent. Het aandeel steeg ruim een procent. Shell en BP eindigden in het rood.

Euro STOXX 50 4.473,77 (-0,2%)

STOXX Europe 600 468,78 (-0,3%)

DAX 16.628,99 (-0,2%)

CAC 40 7.428,52 (-0,1%)

FTSE 100 7.513,72 (-0,02%)

SMI 10.968,10 (-0,3%)

AEX 776,34 (+0,02%)

BEL 20 3.656,90 (-0,02%)

FTSE MIB 30,121,77 (-0,7%)

IBEX 35 10.146,00 (-1,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een licht hogere opening tegemoet, na donderdag hoger te zijn geëindigd. De Dow is nu minder dan 2 procent verwijderd van zijn all time high.

Volgens Michael Lebowitz van RIA Advisors hebben data over de openstaande vacatures in de VS en de banengroei in de private sector die eerder in de week werden gepubliceerd, geholpen om tot op zekere hoogte een bodem onder de aandelen te leggen door de verwachtingen te versterken dat het banenrapport van vanmiddag lager zou kunnen uitvallen dan verwacht.

Gerekend wordt op een banengroei in de VS van 190.000 in november, met een stabiele werkloosheid van 3,9 procent. De loongroei zou iets zijn afgekoeld tot 4,0 procent op jaarbasis.

In theorie zou dit renteverlagingen volgend jaar waarschijnlijker maken, volgens de vermogensbeheerder. Maar terwijl handelaren lijken te denken dat renteverlagingen aandelen hoger zouden helpen, merkte Lebowitz op dat de reactie van de markt in de meeste gevallen precies het tegenovergestelde is.

SPI waarschuwde ook dat beleggers voorzichtig moeten zijn met de hoop op een zwakke banengroei. "De arbeidsmarkt vertoont veel sneller dan verwacht signalen van krimp. Dat is niet per definitie een groen licht om meer risico's te nemen, vooral niet als de verzwakking van de banenmarkt nog meer toeneemt."

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week nauwelijks is gestegen. Met 220.000 was het aantal bovendien iets lager dan verwacht.

De groothandelsvoorraden in de VS daalden in oktober met 0,4 procent, waar een afname met 0,2 procent was voorzien.

De olieprijzen daalden donderdag verder. "We zitten nu onder de 70 dollar per vat voor WTI en onder de 75 dollar per vat voor Brent, waarmee we stevig in een bear market terecht zijn gekomen", zei Frank Vranken van Bank de Rothschild Europe.

Bedrijfsnieuws

Advanced Micro Devices staat op het punt zijn nieuwe AI-processors op de markt te brengen. Dit meldde het bedrijf woensdagavond. De chips moeten wereldwijd beschikbaar worden gesteld voor fabrikanten om te gebruiken in cloudoplossingen of pc's. Onder meer Microsoft en Oracle zullen de chips gaan gebruiken. AMD steeg bijna 10 procent.

Alphabet ging meer dan 5 procent hoger, nadat het woensdag Gemeni lanceerde, zijn meest geavanceerde softwaremodel voor kunstmatige intelligentie.

Farmaciereus AbbVie koopt het neurowetenschappelijke bedrijf Cerevel Therapeutics voor 8,7 miljard dollar, werd donderdag bekend. Cerevel sloot ruim 11 procent hoger. AbbVie steeg ruim een procent.

Bristol Myers Squibb heeft zijn aandeleninkoopprogramma uitgebreid met 3 miljard dollar. Het aandeel won een half procent.

Voormalig meme-aandeel GameStop meldde een omzetdaling van 9 procent in het afgelopen kwartaal, maar kondigde ook een plan aan waarmee het zelf kan investeren in aandelen. Analisten noemden het plan verontrustend. Het aandeel steeg toch 10 procent.

Braze meldde woensdag nabeurs een meevallende omzetgroei van 33 procent en een kleiner verlies. Het aandeel van het cloudsoftwarebedrijf verloor bijna 3,5 procent.

Nabeurs publiceerde Broadcom resultaten, die beter waren dan verwacht. De outlook leek wat voorzichtig en het aandeel daalde nabeurs 2,5 procent.

S&P 500 index 4.585,59 (+0,8%)

Dow Jones index 36.117,38 (+0,2%)

Nasdaq Composite 14.339,99 (+1,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden verdeeld, waarbij vooral de Japanse Nikkei-index een stap terug deed. De Japanse economie bleek afgelopen kwartaal nog sterker gekrompen dan aanvankelijk gemeten.

Nikkei 225 32.260,22 (-1,8%)

Shanghai Composite 2.973,62 (+0,3%)

Hang Seng 16.372,73 (+0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0784. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0799.

USD/JPY Yen 143,97

EUR/USD Euro 1,0784

EUR/JPY Yen 155,24

MACRO-AGENDA:

00:50 Economische groei - Derde kwartaal def. (Jap)

06:30 Industriële productie - Oktober (NL)

08:00 Inflatie - November def. (Dld)

14:30 Banengroei en werkloosheid - November (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - December vlpg (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten