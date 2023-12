Europese beurzen hoger gesloten en nieuw record voor de DAX

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, vooral dankzij de verwachting dat er in de eerste maanden van 2024 al een renteverlaging in de eurozone komt.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,6 procent hoger op 470,06 punten. De Duitse DAX steeg 0,8 procent naar 16.656,44 punten, een nieuwe recordstand. De Franse CAC 40 klom 0,7 procent naar 7.435,99 punten. De Britse FTSE wist 0,3 procent terreinwinst te boeken naar 7.515,38 punten.

De markt houdt nu voor 2024 rekening met een totale renteverlaging van 140 basispunten door de ECB. Analisten van Commerzbank stelden in een rapport deze verwachting aan de hoge kant te vinden.

Nomura houdt voor volgende week rekening met een stabiele rente bij de ECB, maar verwacht ook dat de centrale bank de groeivooruitzichten verlaagt, waarmee de verwachting voor renteverlagingen volgend jaar alleen nog maar kan oplopen.

De rente op de Duitse tienjarige obligatie, de Bund, daalde woensdag opnieuw en noteerde op 2,20 procent, terwijl in oktober nog de 3 procent werd aangetikt.

Vanochtend werd bekend dat de Duitse fabrieksorders over oktober veel lager uitkwamen dan verwacht. De daling was 3,7 procent, terwijl er vooraf was gerekend op een afname met 0,5 procent.

De detailhandelsverkopen in de eurozone kwamen over oktober op maandbasis 0,1 procent lager uit. De verwachting was dat de verkopen met 0,2 procent zouden oplopen. Een maand eerder namen de verkopen met 0,1 procent op maandbasis af.

In de VS werd bekend dat volgens loonstrookjesverwerker ADP de banengroei lager was dan verwacht. Het aantal banen steeg met 103.000, na een bijgestelde stijging van 106.000 een maand eerder. Er werd door economen voor november gerekend op een groei van 128.000 banen.

Olie noteerde woensdag opnieuw lager, waarbij beleggers de effectiviteit van een verlenging van de OPEC+-bezuinigingen afwogen tegen de verslechterende vraagvooruitzichten in China. Ook kon een grotere daling van de olievoorraden dan verwacht in de VS de olieprijs niet helpen en een vat Brent olie werd 3,6 procent goedkoper op 74,43 dollar.

De euro/dollar noteerde nagenoeg vlak op 1,0786. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0780 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0794 op de borden.



Stijgers en Dalers

De Duitse beurs wist vandaag de oude recordstanden aan te scherpen en werd daarbij onder andere geholpen door Volkswagen. Het aandeel was vandaag de grootste stijger met 5,4 procent. De aandelen van Volkswagen stegen woensdag, nadat uit een onderzoek in China geen bewijs van mensenrechtenschendingen bleek.

Maar ook andere auto-aandelen presteerden goed. Zo kon Porsche 3,1 procent bijschrijven. BMW noteerde 1,7 procent hoger, Mercedes-Benz 1,5 procent, nadat Deutsche Bank voor 2024 onder andere BMW en Mercedes-Benz als favorieten heeft geselecteerd.

Onder de Midkappers in Duitsland viel de stijging van TUI Group op. Het aandeel van de reisgigant steeg 15,3 procent, na bekendmaking van een flinke stijging van de jaarwinst en een nieuwe voorspelling dat de bedrijfswinst in 2024 met minstens 25 procent zal stijgen.

Grote verliezer in Frankfurt was Merck KGaA. Dat aandeel daalde met 13,1 procent na tegenwind in de behandeling tegen MS, waarmee het bedrijf zijn aandacht nu heeft verschoven naar een medicijn tegen kanker. Citi toonde zich in een rapport over dit medicijn, xevinapant, zeer positief.

Ook in Parijs waren de auto-aandelen gewild en ging Renault aan kop met een winst van 5,9 procent. Stellantis kon vandaag 2,9 procent bijschrijven.

Teleperformance moest daarentegen 1,8 procent inleveren.

Een andere opvallende daler was Nokia met een verlies van bijna 6 procent, nadat het bedrijf eerder deze week al bekendmaakte dat een belangrijk contract van AT&T aan Ericsson was toegewezen.

Inditex daalde 1,6 procent na een verkoopadvies door Deutsche Bank, dat een zwaar 2024 voorziet voor Europese retailspelers.

In London daalden de aandelen British American Tobacco met 5,9 procent. Het bedrijf doet een eenmalige afschrijving van 31,5 miljard dollar op de Amerikaanse sigarettenmerken.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot van Europa licht hoger. De S&P500 won 0,1 procent.