Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten na rugwind van een ECB-bestuurder en tegenwind uit China. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,4 procent hoger op 467,62 punten. De Duitse DAX steeg 0,8 procent naar 16.533,11 punten. De Franse CAC 40 klom 0,7 procent naar 7.387 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 7.489,84 punten.

Mijnbouwbedrijven beperkten de winsten, door onzekerheid rond de vooruitzichten voor de Chinese economie. De sfeer op de beurzen was voorzichtig na een outlookverlaging door de Amerikaanse kredietwaardigheidsbeoordelaar Moody's van China van stabiel naar negatief.

"Europese markten stelden zich constructiever op, na een handelssessie met sterke dalingen in Azië voor China-gerelateerde aandelen", stelde Joshua Mahony van Scope Markets.

De negatieve vooruitzichten wijzen volgens Moody's op zorgen dat het Chinese begrotingsbeleid een risico inhoudt voor de economie van het land.

ECB-bestuurder Isabel Schnabel zei dinsdag verder een renteverlaging volgend jaar niet uit te sluiten. De markt schat de kans op een renteverlaging in maart nu op 69 procent en voor april op 90 procent.

Economisch nieuws was er over de producentenprijzen in de eurozone. Deze waren in oktober 0,2 procent hoger dan in september, na een plus van 0,5 procent een maand eerder. Op jaarbasis daalden de prijzen met 9,4 procent, na een daling met 12,4 procent een maand eerder.

Ook bleek dat de dienstensector in de eurozone in november minder hard kromp dan in oktober.

Daarnaast bleek het aantal vacatures in de VS in oktober te zijn gedaald. 's Middags waren er inkoopmanagersindices uit de VS, die in oktober verbeterden. De stijging van de index van ISM was groter dan die bij S&P.

In Japan werd bekend dat de groei in de dienstensector in november nog verder is afgenomen en de inkoopmanagersindex daalde naar het laagste peil in ruim een jaar. In China wees de inkoopmanagersindex juist op een licht aantrekkende groei in de dienstensector.

De olieprijs steeg. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 73,48 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 78,37, dollar werd betaald, een stijging van 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0788. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0836 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Fresnillo, Anglo American, Antofagasta, Glencore en andere mijnbouwers sloten lager onder invloed van de onzekerheid rond de belangrijke Chinese vraag naar grondstoffen.

Chemiebedrijf Bayer was een sterke stijger. Het aandeel sloot bijna 3 procent hoger in Frankfurt.

Nokia verloor 6 procent in Helsinki. Het verlies van een contract van 14 miljard dollar van AT&T, dat het contract aan de Zweedse rivaal Ericsson geeft, voor de modernisering van het Amerikaanse telecommunicatienetwerk, kan het Finse Nokia dwingen tot een opsplitsing, stelde analist Sami Sarkamies van Danske Bank. Aandelen Ericsson stegen juist 6 procent.

Volgen analisten van UBS zullen de grote Europese autobouwers in 2024 de EBIT gemiddeld met 19 procent zien dalen. Autofabrikanten sloten verdeeld. Volkswagen steeg 0,6 procent, BMW steeg 1,6 procent, Renault daalde 0,8 procent, Stellantis steeg 0,8 procent en Porsche 1,1 procent.

Het gerucht dat Qatar zijn belang in Barclays wil verkleinen, zorgde voor een koersdaling van 2,5 procent bij de Britse bank.

UCB was maandag nog een duidelijke stijger in Brussel na de Europese goedkeuring voor één van zijn medicijnen. JPMorgan zette het aandeel dinsdag toch op de verkooplijst, waarop UCB ruim 2 procent daalde.

Tussenstand Wall Street

De Amerikaanse beurzen bleven dinsdag dicht bij huis. De S&P 500 index noteerde tot 0,1 procent lager.