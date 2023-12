Europese beurzen beginnen nieuwe week terughoudend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag dicht bij huis gebleven. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 465,78 punten. De Duitse DAX liet een fractionele winst optekenen bij een slot van 16.404,76 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,2 procent in de min bij een stand van 7.332,59 punten. De Britse FTSE sloot 0,2 procent lager op 7.512,96 punten.

"De Europese markten zijn de nieuwe week terughoudend begonnen", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. In Londen drukte de grondstoffensector op de FTSE100.

Mijnbouwers zaten voor het weekend nog aardig in de lift, maar maandag zag Hewson vooral winstnemingen. Door de zwakkere energieprijzen stond ook die sector onder druk.

Investment Manager Simon Wiersma van ING wees in een commentaar op de gewijzigde perceptie van de markt qua het verwachte renteverloop. De verwachting voor de eerste renteverlaging van de Fed wordt door de markt steeds verder naar voren gehaald. Nu wordt de kans op een eerste renteverlaging in maart al op meer dan 50 procent geschat. De markt denkt dat de Amerikaanse rente in 2024 met in totaal 1,25 procentpunt zal dalen. Dat is cruciaal voor de financiële markten, want daarmee verandert de tegenwind van de afgelopen 18 maanden naar wind in de rug. Lagere rentes betekenen hogere obligatiekoersen en hogere waarderingen van risicovolle beleggingen, aldus Wiersma.

Op macro-economisch vlak was het rustig. Zo stond er maandag alleen een Duitse handelsbalans op de agenda. In oktober daalde de export licht, maar viel de import harder terug. Daarom steeg het handelsoverschot naar 17,8 miljard euro, van 7,8 miljard euro een jaar eerder.

De euro/dollar handelde rond het slot in Europa op 1,0818. De olieprijs daalde licht en bleef daarmee onder 74 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deden aandelen van autofabrikanten goede zaken, met een winst van ruim een half procent voor Mercedes-Benz, Daimler Truck en Volkswagen. Stellantis steeg in Parijs meer dan een procent.

Merck KGaA ging in Duitsland aan kop met een plus van bijna 2 procent. MTU Aero Engines leverde bijna 2,5 procent in en was daarmee hekkensluiter in de DAX.

Halfgeleideraandelen als Infineon, STMicroelectronics en ASML stonden onder druk en verloren een half tot circa een procent. Financiële waarden kenden wel een goede dag met winsten van rond een half procent en meer voor BNP Paribas, Société Générale, AXA, ING en Commerzbank.

In de CAC 40 deed Kering goede zaken, met een plus van bijna 2 procent. Koploper Unibail-Rodamco-Westfield steeg ruim 2 procent. Alstom leverde ruim 3 procent in, net als hekkensluiter Teleperformance.

TotalEnergies daalde ruim anderhalf procent en ook Shell en BP lieten meer dan een procent gaan. Mijnbouwers Antofagasta, Rio Tinto en Anglo American daalden 2,5 tot bijna 4 procent in Londen.

In Brussel was de positieve uitschieter UCB met een winst van ruim 4 procent, nadat het bedrijf groen licht kreeg van de Europese Commissie voor zilucoplan, voor de behandeling van volwassenen met de spierziekte gegeneraliseerde myasthenia gravis.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot lager en verloor de S&P 500 0,9 procent en de Nasdaq 1,4 procent.