Europese beurzen blijven dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Europese markten lijken maandag even een pauze te nemen en bleven dicht bij huis. De afgelopen weken beleefden aandelen en obligaties een ware rally, waarbij er flink gespeculeerd werd op meerdere renteverlagingen van de toonaangevende centrale banken in 2024.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde maandag rond het middaguur fractioneel lager op 466,06 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 16.419,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,1 procent op een stand van 7.337,19 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 7.509,03 punten.

Het zal een relatief rustige nieuwsweek worden die vooral in het teken zal staan van Amerikaanse banencijfers en data over de wereldwijde dienstensector.

Investment Manager Simon Wiersma van ING wees in een commentaar op de gewijzigde perceptie van de markt qua verwacht renteverloop. De verwachting voor de eerste renteverlaging van de Fed wordt door de markt steeds verder naar voren gehaald. Nu wordt de kans op een eerste renteverlaging in maart al op meer dan 50 procent geschat. De markt denkt dat de rente in 2024 met in totaal 1,25 procentpunt zal dalen. Dat is cruciaal voor de financiële markten, want daarmee verandert de tegenwind van de afgelopen 18 maanden naar wind in de rug. Lagere rentes betekenen hogere obligatiekoersen en hogere waarderingen van risicovolle beleggingen, aldus Wiersma.

Het meest opvallende is wellicht de ontwikkeling van bitcoin. Die kon vandaag weer bijna 6 procent bijschrijven op 42.000 dollar. Dit jaar is de munt ongeveer 145 procent gestegen, mede geholpen door toenemende anticipatie op een goedkeuring van een bitcoin-ETF door de Amerikaanse toezichthouder en de verwachting dat de VS de rente fors zal gaan verlagen. Begin januari wordt er een definitieve beslissing genomen over een mogelijke ETF.

In Azië handelde de Japanse Nikkei 225 vanochtend tijdens een nieuwsluwe handelssessie 0,6 procent lager. Ook daalden de beurzen in China, terwijl de beurs in Sydney juist 0,7 procent kon bijschrijven.

De olie-futures daalden vanochtend. Een vat Brent olie werd 0,6 procent goedkoper op 78,43 dollar. De onzekerheid over de haalbaarheid van de vrijwillige productieverlagingen van de OPEC+ en de zorgen over de mondiale groei van de vraag naar brandstoffen drukten de prijs.

De euro/dollar noteerde maandag een kwart procent lager op 1,0863, tegen 1,0893 voor het weekend.

Stijgers en dalers

In Frankfurt ging Rheinmetall aan kop met een winst van 2,1 procent. De grootste daler was Siemens Health Engineers met een koersverlies van 1 procent.

In Parijs stegen Kering en Unibail-Rodamco ruim 2 procent en was het een mindere dag voor Total Energies en Orange. Beide verloren respectievelijk 2 en 3 procent. In Amsterdam daalde Shell ook 2,0 procent.

In Brussel was de positieve uitschieter UCB met een winst van 6,4 procent, nadat het bedrijf groen licht heeft gekregen van de Europese Commissie voor zilucoplan, voor de behandeling van volwassenen met de spierziekte gegeneraliseerde myasthenia gravis.

Umicore kwam maandag slecht uit de startblokken en daalde 2,5 procent. JPMorgan verlaagde het koersdoel voor Umicore.