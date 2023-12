Europese beurzen beginnen december sterk

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag mooi hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 1,0 procent tot 466,20 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 1,1 procent op 16.397,52 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,5 procent in de plus bij een stand van 7.346,15 punten. De Britse FTSE eindigde 1,0 procent hoger op 7.529,35 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een solide start van december. Beleggers houden vooralsnog het positieve sentiment vast na een sterke novembermaand.

Toch is Bank of America terughoudend over Europese aandelen, bleek vrijdag uit een rapport. De Amerikaanse bank verwacht een vertraging van de economie in de eerste helft van 2024, waarna in de tweede helft een herstel inzet, als centrale banken weer monetair gaan verruimen.

In de eurozone kromp de industrie in november minder dan gevreesd, bleek vrijdag uit nieuwe inkoopmanagersindexen. Maar herstel en daarmee een keerpunt voor de economie van de muntunie laat nog even op zich wachten, volgens hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank.

De euro/dollar handelde rond het Europese slot op 1,0832. WTI-olie werd iets procent duurder na een dip op donderdag. Beleggers lijken niet overtuigd van de vrijwillige productieverlagingen die OPEC+ heeft aangekondigd.

Bedrijfsnieuws

In de Duitse DAX ging Covestro aan kop, met een plus van bijna 6 procent. Farmabedrijf Sartorius leverde in Frankfurt juist 2,5 procent in.

In Parijs viel Worldline positief op, met een plus van bijna 6 procent. Sectorgenoot Adyen steeg in Amsterdam ruim een procent.

De verliezen in de CAC 40 beperkten zich tot minder dan een procent, voor onder meer Carrefour en Danone. Hekkensluiter was Société Générale.

Vastgoedaandelen kenden een goede dag, met een plus voor Vonovia van 4 procent en een winst van bijna 3 procent voor Unibail-Rodamco-Westfield.

Halfgeleiderspecialisten beleefden ook een goede vrijdag, met winsten van een half tot 2 procent voor ASML, ASMI, Besi, STMicroelectronics en Infineon.

KBC won in Brussel anderhalf procent na een koopadvies van Goldman Sachs.

Mijnbouwaandelen profiteerden van een positief sectorrapport van UBS, met koopadviezen voor Antofagasta en Anglo American. Die aandelen stegen 6 tot 8 procent in Londen.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen bleven rond het Europese slot dicht bij huis.