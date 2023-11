Europese beurzen sluiten sterke novembermaand goed af

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 461,61 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,3 procent op 16.215,43 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,6 procent in de plus bij een stand van 7.310,77 punten. De Britse FTSE sloot 0,4 procent hoger op 7.453,75 punten.

"Het was een sterk einde van de maand voor de Europese markten, die hun beste winsten van dit jaar hebben geboekt", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

In de maand november wonnen de Europese beurzen behoorlijk terrein, met een plus van bijna 10 procent voor de DAX. De FTSE 100 bleef zwaar achter bij de grote indexen op het Europese vasteland en steeg slechts bescheiden, zag Hewson.

"Sinds beleggers ervan overtuigd zijn geraakt dat de centrale banken klaar zijn met het dichtdraaien van de geldkraan, gaan alle remmen los", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Volgens Wiersma is de positieve stemming onder beleggers goed te verklaren. De Amerikaanse economie bevindt zich in een 'Goldilocks-scenario', waarbij de inflatie sterk vertraagt, rentes dalen, de economische groei licht afneemt en de bedrijfswinsten op peil blijven, aldus de expert van ING.

Donderdagochtend bleek dat ook de inflatie in de eurozone in een hoog tempo blijft dalen. De geldontwaarding, die in oktober nog 2,9 procent bedroeg, was in oktober nog maar 2,4 procent op jaarbasis. Ook de kerninflatie loopt snel terug, zodat deze in het huidige tempo voor eind 2024 weer op het beoogde niveau van 2 procent zal liggen. Volgens ING zal de ECB weldra de overwinning kunnen uitroepen in de strijd tegen de inflatie en rekent de markt dan ook terecht op renteverlagingen in 2024.

Donderdagmiddag kwam ook uit de VS positief inflatienieuws, met een verder afkoelende PCE-indicator.

De Franse economie bleek over het derde kwartaal in een nieuwe meting licht te zijn gekrompen in tegenstelling tot wat eerder werd berekend. In een voorlopige meting werd rekening gehouden met een lichte groei van 0,1 procent.

De Duitse werkloosheid liep in november op een aangepaste basis verder op van 5,8 procent een maand eerder naar 5,9 procent. De Duitse detailhandel zette op maandbasis in oktober 1,1 procent meer om, terwijl op jaarbasis een daling van 0,1 procent werd gemeld. Beide cijfers zijn aangepast voor inflatie.

WTI-olie werd meer dan 2 procent goedkoper. Ondanks berichtgeving over een verdere productieverlaging door OPEC+, werd dit door de groep niet bevestigd. Het zou gaan om vrijwillige bijdrages van de individuele leden, legde analist Hans van Cleef van Publieke Zaken uit. "Er is geen officiële productieverlaging namens OPEC+."

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0906. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0949.



Bedrijfsnieuws

ASML ziet volgend jaar zowel CEO Peter Wennink als CTO Martin van den Brink, beide president van ASML, met pensioen gaan. De nieuwe CEO van ASML wordt Christophe Fouquet, momenteel al Chief Business Officer van het bedrijf en 15 jaar in dienst van de onderneming. Het aandeel daalde ruim een procent in Amsterdam.

VAT zet een punt achter de huidige werktijdverkorting voor personeel, nu de vraag weer aantrekt. Dit maakte de Zwitserse toeleverancier van de halfgeleidersector donderdagochtend bekend. VAT besloot in juni van dit jaar voor 650 productiemedewerkers in het Zwitserse Haag een werktijdverkorting in te stellen voor een periode van drie maanden, vanwege de uitdagende marktomstandigheden. Het aandeel steeg 4,5 procent.

De Nederlandse staat gaat via de instelling NLFI zijn belang in ABN AMRO verder terugbrengen van de huidige 49,5 procent tot circa 40 procent. ABN AMRO sloot in Amsterdam ruim anderhalf procent lager.

Elders zaten financials in de lift. Deutsche Bank won rond een procent in Frankfurt, BNP Paribas steeg anderhalf procent in Parijs. In Amsterdam wonnen de verzekeraars ASR en NN respectievelijk 13 en 10 procent.

In de DAX deed Brenntag goede zaken als koploper, met een winst van ruim 2,5 procent. Bayer won meer dan 2 procent. Vonovia was hekkensluiter en daalde ruim anderhalf procent.

Sectorgenoot Unibail-Rodamco-Westfield deed wel goede zaken in Parijs, met een winst van 2 procent. Worldline steeg net iets harder in de CAC 40 en ging daarmee aan kop. Teleperformance, Thales en EssilorLuxottica verloren meer dan een procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overwegend lager.