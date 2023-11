AEX licht hoger geopend

Zie in verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer mijn reactie bij de “IEX VerkiezingsPodcast: uw financiële wegwijzer in de partijprogramma’s” op plaats 19 met als titel “De feiten over Box 3 zijn 22 jaar lang onvoldoende onderkend door de politici en daardoor is er ten onrechte circa 80 miljard Euro belasting geïnd”.

Zie voor een uitgebreidere uitleg met tabellen en grafieken de pdf bijlage “Consultatie Wet werkelijk rendement box 3 - 231020 - Op de site” die daarbij is toegevoegd en die ook hieronder is toegevoegd.