Vakbondsleden General Motors akkoord met nieuwe cao

Beeld: Ford

(ABM FN-Dow Jones) Een kleine meerderheid van de werknemers van General Motors die lid zijn van de vakbond United Auto Workers heeft ingestemd met een nieuwe arbeidsovereenkomst die 4,5 jaar geldig is. Dit werd donderdag bekend. Uit data van de UAW blijkt dat 54,7 procent van de leden die werkzaam zijn bij GM, de cao accepteren. Daarmee komt een eind aan een tumultueus maandenlang onderhandelingsproces, dat gepaard ging met uitgebreide stakingen bij de GM-fabrieken. De UAW heeft de resultaten nog niet officieel bekendgemaakt en reageerde niet op een verzoek om commentaar, zei The Wall Street Journal donderdag. GM wilde geen reactie geven. De historische overeenkomst voorziet in een stijging van de basislonen met 25 procent gedurende de looptijd van het contract, de terugkeer van aanpassingen van de kosten van levensonderhoud en de mogelijkheid om te staken bij fabriekssluitingen. Bij Ford Motor en Chrysler-moederbedrijf Stellantis wordt nog gestemd. Volgens de gegevens van de UAW steunen de werknemers bij deze twee bedrijven de overeenkomsten met grotere marges dan bij GM. Bron: ABM Financial News

