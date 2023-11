Licht lagere start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,3 procent.

Woensdag steeg de AEX index, onder aanvoering van Prosus, nog met 0,6 procent tot 762,82 punten.

De aandelenbeurzen profiteerden woensdag van meevallende inflatiecijfers uit de VS een dag eerder, waardoor beleggers er op rekenen dat de piek in de Amerikaanse rente nu wel voorbij is, en renteverlagingen in het verschiet liggen.

Werd er eerst nog rekening gehouden met misschien één renteverhoging dit jaar, nu is dat inmiddels veranderd naar niets meer erbij, en zelfs mogelijk drie verlagingen volgend jaar. De tienjaarsrente in de VS is ondertussen gedaald van nipt boven de 5,00 procent een maand geleden, naar 4,50 procent vanochtend.

Het sentiment voor aandelen is dan ook flink verbeterd, waarbij aandelen die het dit jaar zwaar hebben gehad extra profiteren, zoals de small- en midcap-aandelen. Daarnaast is in de VS een extra kracht aan het werk, en wel de Magnificent Seven, die wederom goed meedoen en een aantal van deze namen scherpte de afgelopen dagen jaarrecords opnieuw aan.

Topman Jamie Dimon van JPMorgan waarschuwde evenwel voor al te veel enthousiasme. “Ik denk dat mensen overdreven reageren op korte termijn inflatiecijfers, en daar moeten ze mee ophouden, want als je kijkt naar alle aanpassingen die erin zitten, geven de cijfers een vertekend beeld." Eerder voorzag Dimon nog een piekrente in de VS van zeven procent.

Na een forse stijging dinsdag lastte Wall Street woensdag een adempauze in, met een bescheiden winst voor hoofdgraadmeter S&P 500 van 0,2 procent.

De december future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag in New York twee procent lager op 76,66 dollar per vat. Vanochtend daalt de future met krap een procent verder.

In Azië geven de aandelenbeurzen daarnaast vanochtend terrein prijs. De verliezen blijven echter binnen de perken, en alleen de Hang Seng index in Hongkong geeft nipt meer dan een procent prijs.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de wekelijkse steunaanvragen in de VS en de Amerikaanse industriële productie in oktober.

Bedrijfsnieuws

Aegon verhoogde zijn verwachtingen voor de hoeveelheid kapitaal die de verzekeraar dit jaar zal verdienen met operationele activiteiten, nadat de resultaten over het derde kwartaal sterker bleken dan voorzien, dankzij bijzondere posten. Aegon verwacht dit jaar 1,2 miljard euro kapitaal te genereren met de operationele activiteiten, in plaats van de eerder aangegeven 1,0 miljard euro, stelde CEO Lard Friese in een toelichting.

Arcadis wil in de komende jaren de omzet verder laten groeien in combinatie met een hogere marge. Volgens CEO Alan Brookes is er een sterke vraag vanuit de kernmarkten van Arcadis. In de afgelopen jaren groeide de omzet autonoom met 7 procent, wat resulteerde in een operationele EBITA-marge van meer dan 10 procent vandaag de dag.

De fabrikant van statiegeldmachines Envipco boekte in het derde kwartaal flink meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder, terwijl ook de brutowinst aantrok.

De aandeelhouders van Beter Bed zijn akkoord gegaan met alle voorstellen inzake het overnamebod van Torqx Capital Partners op het matrassenbedrijf.

Lucas Bols heeft in het afgelopen jaar de omzet licht zien dalen. Eerder dit jaar bracht Nolet een bod uit op Lucas Bols van 18,00 euro per aandeel. Met dit bod wordt volgens de destillateurs "goede voortgang" geboekt.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg woensdag 0,2 procent op 4.502,88 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 34.991,21 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 14.103,84 punten.