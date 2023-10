AT&T overtreft verwachtingen nipt Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) AT&T heeft in het derde kwartaal de verwachtingen van analisten overtroffen en verhoogde zijn doelstelling voor de vrije kasstroom dit jaar. Dat bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse telecombedrijf. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 1 procent tot 30,4 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 0,64 dollar per aandeel. Daarmee bleef het bedrijf in de buurt van de analistenconsensus. De consensus rekende gemiddeld op 30,2 miljard dollar omzet en een aangepaste winst per aandeel van 0,62 dollar. Daarmee overtrof het bedrijf dus nipt de consensus. De outlook voor de vrije kasstroom ging omhoog naar 16,5 miljard dollar voor dit jaar. Eerder mikte AT&T nog op 16 miljard dollar. Het EBITDA-resultaat zou met 4 procent moeten groeien, wat beter is dan de eerdere indicatie van 3 procent groei. De inkomsten uit breedband zullen dit jaar met minstens 7 procent groeien. De vrije kasstroom was 5,2 miljard dollar in het afgelopen kwartaal, wat beter was dan verwacht. Er kwamen 480.000 mobiele telefoongebruikers bij en 296.000 klanten met een glasvezelabonnement. Beide aantallen waren hoger dan verwacht. Bron: ABM Financial News

