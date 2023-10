Beursblik: meer omzet voor Sligro verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft over het derde kwartaal naar verwachting meer omzet geboekt dan een jaar eerder. Dit is de verwachting van twee door ABM Financial News gepolste analisten in aanloop naar de kwartaalupdate van het bedrijf op donderdag. Analist Robert Jan Vos van ABN AMRO gaat uit van een kwartaalomzet van 750 miljoen euro, terwijl analist Fernand de Boer van Degroof Petercam mikt op 747 miljoen euro. Een jaar eerder lag de omzet van Sligro op 652 miljoen euro. De stijging van de omzet valt volgens de analisten toe te schrijven aan de overgenomen Metro-activiteiten, die vorig jaar nog niet in de cijfers zaten. Ook inflatie heeft een invloed op de cijfers. Beide analisten wezen er woensdag op dat het derde kwartaal slechte weersomstandigheden kende, iets waar vooral bierbouwers veel hinder van hadden. Donderdag houdt de onderneming ook een beleggersdag. De Boer zal daarbij extra letten op de vooruitzichten. Vos kijkt naar de plannen voor de middellange termijn en de situatie rondom Metro. ABN AMRO heeft een Outperform advies voor het aandeel Sligro met een koersdoel van 22,00 euro. Degroof Petercam heeft een Houden advies met een koersdoel van 18,00 euro. Het aandeel Sligro noteerde woensdag op een rood Damrak 0,5 procent lager op 17,20 euro. Bron: ABM Financial News

