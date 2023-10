ING verhoogt koersdoel Exor Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel Exor verhoogd van 107,00 naar 115,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van de bank. ING paste zijn ramingen aan na de resultaten over de eerste zes maanden, de belangneming in Philips en de aangekondigde aandeleninkoop voor 1 miljard euro. Met betrekking tot Philips stelde ING dat de investering in het bedrijf vooralsnog niet de gehoopte aanjager voor het aandeel Exor is, maar dat het nog wel te vroeg is om daarover conclusies te trekken. Voorlopig neemt ING een neutrale houding aan ten opzichte van de positie van Exor in Philips. De aandeleninkoop is volgens ING vooral vanwege de huidige korting op het aandeel gunstig. Het aandeel Exor noteerde woensdag op vlak Damrak 0,2 procent hoger op 84,40 euro. Bron: ABM Financial News

