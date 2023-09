Aandeelhouders Aegon akkoord met eerste stap in verhuizing Bermuda Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Aegon hebben tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering akkoord gegeven aan de verzekeraar om de eerste stappen te zetten in het vertrek naar Bermuda. Dit maakte Aegon vrijdag bekend. Aegon wil zich statutair vestigen in Bermuda, waardoor de verzekeraar niet langer onder toezicht van De Nederlandsche Bank valt, maar onder die van de BMA in Bermuda. Het hoofdkantoor van Aegon blijft in Nederland en de verzekeraar blijft voor de Nederlandse wet belastingplichtig. Ook blijft de beursnotering in Amsterdam en New York behouden, zo werd al eerder bekendgemaakt. Aegon neemt een tweede stap in het verhuisproces door zaterdag opnieuw een buitengewone aandeelhoudersvergadering te organiseren in Luxemburg. Na goedkeuring kan Aegon zich nog dezelfde dag, 30 september, statutair vestigen in Bermuda. Verder werden vrijdag enkele bestuurders benoemd. Bron: ABM Financial News

