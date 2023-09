Wall Street op verlies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden woensdag lager, in afwachting van het rentebesluit van de Fed, terwijl beleggers investeringsplannen van Disney terughoudend beoordeelden. De S&P500 daalde 0,4 procent tot 4.437,65 punten. De Nasdaq daalde 0,3 procent en de Dow Jones-index zakte 0,5 procent. Beleggers lijken het kruit droog te houden tot het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond. Verwacht wordt dat de federal funds rate op het huidige niveau van 5,25 tot 5,50 procent blijft. Mogelijk kan er later dit jaar nog wel een verhoging volgen. Een nieuwe dot plot zal woensdag inzicht bieden in de piekrente die beleidsmakers van de Fed verwachten en hoe veel renteverlagingen er volgend jaar kunnen volgen. Dit zou wel eens minder kunnen zijn dan de markten nu incalculeren, volgens Bank of America. Op macro-economisch vlak was het rustig. De Amerikaanse woningbouw kromp in augustus met ruim 11 procent, waar een min van 1,5 procent was voorzien. De euro/dollar noteerde op 1,0680. De olieprijs steeg eerder op de dag nog met ongeveer een procent, tot ruim 95 dollar voor Brent-olie, maar leverde die winst in en was vlak. WTI-olie voor november kostte 90,54 dollar en Brent 94,38 dollar. In gesprek met zakenzender CNBC zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen dat zij verwacht dat de olieprijs zal stabiliseren. "China komt weer op stoom en de verlengde productiebeperking door Saoedi-Arabië verhoogde de olieprijzen wat. We houden de situatie nauwlettend in de gaten", aldus Yellen tegen CNBC. Bedrijfsnieuws Walt Disney kondigde dinsdag aan zijn investeringen in pretparken en cruiseschepen te willen verdubbelen tot 60 miljard dollar in tien jaar tijd. Het aandeel verloor 3 procent. United States Steel rekent voor het derde kwartaal op een aangepaste winst per aandeel van 1,10 tot 1,15 dollar. Het aandeel steeg 3 procent. Aandelen Block werden ruim 2 procent minder waard, nadat bekend werd dat de CEO van dochteronderneming Square opstapt. Jack Dorsey, de CEO van moederbedrijf Block, neemt de rol over. Moderna herstelde van de koersval van 9 procent maandag, toen de CFO van sectorgenoot Pfizer zei te verwachten dat de vraag naar coronavaccinaties dit jaar lager uitkomt. Het aandeel steeg dinsdag 3 procent. De in de VS genoteerde aandelen van NIO daalden 15 procent, nadat de Chinese autofabrikant een uitgifte van converteerbare obligaties aankondigde om 1 miljard dollar op te halen. Boodschappendienst Instacart ging dinsdag voor 30 dollar per aandeel naar de Nasdaq, of een bedrijfswaarde van bijna 10 miljard dollar. Dit was aan de bovenkant van de prijsvork voor de uitgifteprijs van 28 tot 30 dollar die Instacart vorige week bekendmaakte. Het aandeel steeg 23 procent tot 36,92 dollar. Bron: ABM Financial News

