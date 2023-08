Nederlandse inflatie verder omlaag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in augustus duidelijk minder sterk gestegen dan in juli. Dit bleek donderdag uit een snelle, eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afgelopen maand steeg het prijspeil met 3,0 procent op jaarbasis, na een inflatie van 4,6 procent in juli, van 5,7 procent in juni en 6,1 procent in mei. De prijzen van energie inclusief motorbrandstoffen daalden in augustus op jaarbasis met 28,6 procent. In juli bedroeg die daling 21,6 procent. De prijzen voor voedingsmiddelen, dranken en tabak stegen daarentegen in augustus met 10,3 procent, na een stijging met 11,6 procent een maand eerder. Op 12 september worden de volledige inflatiecijfers door het CBS gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

