Lichtrode opening Wall Street verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat woensdag naar verwachting met een klein verlies van start. Circa een half uur voor de openingsbel noteerden de futures op de S&P 500 ongeveer 0,1 procent lager.

Wall Street sloot dinsdag al overwegend lager, nadat onder andere kredietbeoordelaar Fitch waarschuwde dat het mogelijk gedwongen wordt de kredietwaardigheid van tientallen banken te verlagen. Moody’s besloot vorige week al om de ratings van 10 banken te verlagen en andere instellingen op een watchlist te plaatsen. De bankensector had het dan ook zwaar en daalde ruim 3 procent.

Ook de energiesector had het gisteravond zwaar en daalde met zo'n 2,4 procent. Dat was niet heel gek na de recente stijgingen en een adempauze van de olieprijzen.

"Na een mooie rally van zeven weken was olie rijp voor een pullback", zei Edward Moya van Oanda. "Als China geen grote stimulans krijgt, zullen de zorgen over de wereldwijde groei niet snel verdwijnen", denkt de marktanalist.

Volgens Moya zal de oliemarkt waarschijnlijk krap blijven, maar als de zorgen over China toenemen, kan Brent nog wel wat verder dalen. Een vat WTI-olie noteerde woensdag nagenoeg onveranderd op 81,00 dollar.

De euro/dollar noteerde woensdagmiddag op 1,0920. Ten opzichte van de Chinese yuan wint de greenback meer terrein, nu de vastgoedcrisis in China zich lijkt te verdiepen en de zorgen over de tweede economie van de wereld verder toenemen. De koers noteerde dan ook nabij het hoogste punt in een jaar tijd.

Ook werd bekend dat het aantal afgegeven bouwvergunningen en de in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten in juli zijn gestegen. Het aantal bouwvergunningen steeg op maandbasis met 0,1 procent tot 1,442 miljoen stuks. Het aantal in aanbouw genomen woningen steeg met 3,9 procent tot 1,452 miljoen stuks. Hier rekenden economen op een stijging van 1,1 procent.

Verder staan er vandaag nog cijfers over de industriële productie, de wekelijkse olievoorraden en de notulen van de Fed op de agenda. Voor dat laatste zal veel aandacht zijn nu de Amerikaanse tienjaarsrente weer ruim boven de 4 procent noteert.

Bedrijfsnieuws

Tencent heeft in het tweede kwartaal de winst veel sterker zien stijgen dan de omzet. Dit bleek woensdagochtend uit de cijfers van het Chinese techbedrijf, waarin het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang heeft. In het afgelopen kwartaal boekte Tencent een omzet van 149,2 miljard yuan, omgerekend ongeveer 18,7 miljard euro. Dit is 11 procent meer dan een jaar eerder, maar wel 1 procent minder dan in het eerste kwartaal van dit jaar. De nettowinst steeg zelfs met 41 procent naar 26,2 miljard yuan. Volgens data van Refinitiv zouden analisten hebben gerekend op een stijging van de winst naar 33,4 miljard yuan. De omzet zou volgens deze analisten uitkomen op 151,7 miljard yuan. Het aandeel lijkt in de VS licht hoger te gaan openen.

Target wist qua winst enorm te verrassen, maar verlaagde wel de outlook voor 2023. Inmiddels verwacht Target dat de omzet in de rest van dit jaar met ongeveer 5 procent op jaarbasis zal dalen, op vergelijkbare basis. De winst per aandeel zal tussen de 7,00 en 8,00 dollar uitkomen. Eerder ging de keten uit van een omzetgroei van een paar procent in 2023, met een winst per aandeel van 7,75 tot 8,75 dollar. In het tweede kwartaal daalde de omzet van Target met bijna 5 procent op jaarbasis naar 24,8 miljard dollar. De nettowinst steeg van 183 naar 835 miljoen dollar en de winst per aandeel verviervoudigde ruimschoots tot 1,80 dollar. Dat is meer dan de 1,30 tot 1,70 dollar waarop Target aan het begin van het kwartaal rekende. Het aandeel Target lijkt woensdag bijna 8 procent hoger te gaan openen.

Intel heeft besloten de overname van het Israëlische Tower Semiconductor Industries niet door te zetten, omdat een toezichthouder nog geen goedkeuring heeft gegeven voor de plannen. Vermoedelijk is het de Chinese toezichthouder die nog geen groen licht heeft gegeven. Met de acquisitie was meer dan 5 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Intel lijkt iets hoger te gaan openen.



Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager geëindigd. De S&P 500 daalde 1,2 procent op 4.437,86 punten, de Dow Jones index verloor 1,0 procent op 34.946,39 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 13.631,05 punten.