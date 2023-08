Meevallende winst voor ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het tweede kwartaal de nettowinst zien stijgen, vooral doordat de voorzieningen voor slechte leningen niet stegen maar daalden. Dit bleek donderdag uit cijfers van de bank. CEO Steven van Rijswijk van ING zei in een toelichting op de resultaten dat de uitdagingen bleven, nu het economische sentiment verzwakt en geopolitieke onzekerheden aanhouden. Ook is de inflatie nog altijd hoog, hoewel minder dan een kwartaal eerder. "Onder deze omstandigheden leverden we sterke resultaten af", vindt de topman. "Ondanks een afkoelende economie, kenden we opnieuw een kwartaal van leningengroei en hogere fees." Afgelopen kwartaal boekte ING een nettowinst van 2,16 miljard euro. Dat was 1,18 miljard euro vorig jaar in dezelfde periode. Een consensusverwachting van Visible Alpha ging uit van een nettowinst van 1,61 miljard euro. De nettorentebaten stegen afgelopen kwartaal van 3,39 miljard naar 4,06 miljard euro. Dat is iets minder dan de 4,12 miljard euro die analisten gemiddeld voorzagen. De fees stegen van 888 miljoen naar 912 miljoen euro. De voorzieningen voor oninbare leningen daalden op jaarbasis van 202 miljoen naar 98 miljoen euro. De consensus lag echter op een stijging naar 383 miljoen euro. Verder meldde ING een daling van de operationele kosten met 4,1 procent naar 2,63 miljard euro. De verhouding tussen kosten en inkomsten daalde zo op jaarbasis van 58,5 naar 45,6 procent. Op dit moment voert ING een aandeleninkoopprogramma uit van 1,5 miljard euro. Dit programma eindigt op 18 oktober. ING betaalt een interim-dividend van 0,35 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

