Just Eat Takeaway boekt zwarte cijfers, CFO gaat vertrekken

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in de eerste jaarhelft een positieve aangepaste EBITDA geboekt en kondigde het vertrek van zijn CFO aan. Dit maakte de maaltijdbezorger woensdagochtend bekend.

In de eerste zes maanden van 2023 boekte Just Eat Takeaway.com een aangepaste EBITDA van 143 miljoen euro. Dit was in de eerste zes maanden vorig jaar nog een verlies van 134 miljoen euro. Een aanhoudende focus op het verbeteren van de efficiëntie van maaltijdbezorging en kostenbesparingen speelden Just Eat in de kaart.

"Een meerderheid van onze orders komt uit Noord-Europa, het VK en Ierland en dat deze segmenten weer groeiden in het tweede kwartaal is een belangrijke mijlpaal", aldus CEO Jitse Groen. Volgens de topman beweegt de divisie VK en Ierland zich steeds meer richting de hoge winstmarges van Noord-Europa. "We bereiken in hoog tempo onze doelstelling van een positieve vrije kasstroom."

In het eerste halfjaar verwerkte de maaltijdbezorgers 450 miljoen orders, een daling van 12 procent op jaarbasis.

In Noord-Amerika, waar Just Eat het grootste deel van de orders vandaan haalt, daalde de orders met 15 procent. De daling valt te verklaren door de coronacrisis, die in het eerste kwartaal van 2022 nog een rol speelde, maar ook aan de concurrerende markt. Van het eerste kwartaal op tweede kwartaal van 2023 zag de maaltijdbezorger wel een verbetering.

De brutotransactiewaarde liep in het afgelopen halfjaar ook terug, tegen constante wisselkoersen, met 6 procent tot 13,2 miljard euro. In het tweede kwartaal was er sprake van een daling met 4 procent op jaarbasis.

De vrije kasstroom verbeterde van 407 miljoen euro negatief tot 78 miljoen euro negatief in het afgelopen halfjaar.

Vertrek CFO

Brent Wissink stapt per mei 2024 op als financieel directeur van Just Eat. De maaltijdbezorger is al gestart met het zoeken naar een opvolger. Enkele activistische beleggers stuurden al langer aan op het vertrek van Wissink uit ontevredenheid over de overname van branchegenoot GrubHub in de Verenigde Staten.

Outlook

Bij de cijfers over het eerste kwartaal van 2023, die in april bekend werden gemaakt, verhoogde Just Eat Takeaway de outlook. Het bedrijf verwacht nu een positieve aangepaste EBITDA van ongeveer 275 miljoen euro, ten opzichte van 225 miljoen euro aan het begin van het jaar. Deze outlook werd woensdag gehandhaafd.

De brutotransactiewaarde kan tot vier procent dalen of tot twee procent stijgen dit jaar, voorziet de maaltijdbezorger verder. De groei zal wel richting het einde van het jaar plaatsvinden. De vrije kasstroom moet halverwege 2024 positief zijn.