Beursblik: ECB verhoogt rente verder

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal de rente komende donderdag waarschijnlijk met 25 basispunten verhogen, maar er is meer onzekerheid over de vervolgstappen. Dit stellen economen in aanloop naar het rentebesluit van de centrale bank.

DNB-president en ECB-bestuurder Klaas Knot, bekend als havik binnen de centrale bank, zei afgelopen week dat een renteverhoging in september allerminst zeker is. Ook een andere havik, Joachim Nagel van de Duitse Bundesbank, klonk minder zeker van een renteverhoging na de zomer. Beide ECB-bestuurders wezen erop dat actuele economische data de komende tijd bepalend zullen zijn.

Economen van de Japanse bank Nomura verwachten nog één renteverhoging, die van donderdag, en dan zou het klaar moeten zijn. Economen van Bank of America zijn minder stellig, maar erkennen dat het nog maar de vraag is of er in september nog een verhoging komt.

"De eerste verlaging komt nog steeds in juni 2024", aldus Bank of America.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets neemt de druk op de ECB ook af om agressief de inflatie te bestrijden, nu de Fed aan het eind van zijn verhogingscyclus komt.

Toch houden de markten nog rekening met een renteverhoging na juli. De depositorente, die momenteel op 3,50 procent staat en donderdag vermoedelijk wordt verhoogd naar 3,75 procent, zou kunnen pieken rond de 4,00 procent, denkt een meerderheid van de markt.

ING denkt ook dat de ECB de rente na donderdag nog één keer zal verhogen. "De markt is er minder zeker van of die verhoging in september zal plaatsvinden of iets later in het jaar, maar ziet over het algemeen een kans van ongeveer 90 procent dat de depositorente [een piek van] 4 procent zal bereiken", schreven de economen.

Bij 's werelds grootste obligatiebelegger Pimco verwachten de marktkenners dat de ECB de rente donderdag met 25 basispunten zal verhogen, om vervolgens over te stappen op verhogingen met 20 basispunten tijdens volgende vergaderingen. Een eerste renteverlaging zou in het eerste kwartaal van 2024 moeten volgen.

“Hoewel we de momenteel geprijsde eindrente van 3,95 procent redelijk vinden, blijven we twijfelen of de ECB de rente zo snel als verwacht zal verlagen, gezien de hardnekkige aard van de onderliggende inflatie", aldus vermogensbeheerder Konstantin Veit van Pimco.

Morgan Stanley adviseert om geen euro's te kopen voorafgaand aan het rentebesluit van de ECB donderdag.

"Het gematigde pad voor renteverlagingen van de Europese Centrale Bank, nadat de piekrente zal zijn bereikt, suggereert ook dat het opwaartse risico voor de euro vanaf nu beperkt zal zijn", aldus de analisten van de Amerikaanse bank.

De euro/dollar noteerde maandag 0,4 procent lager op 1,1086.

De ECB maakt zijn rentebesluit donderdag om 14.15 uur bekend, gevolgd door de persconferentie van voorzitter Christine Lagarde om 14.45 uur.