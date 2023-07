Video: AEX kan uitbreken naar 820 punten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX lijkt kansen te hebben om uit te breken en hogere niveaus op te zoeken, terwijl er sprake lijkt van topvorming in de S&P en Nasdaq. Dit zegt technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas in een video voor ABM Financial News. De S&P laat een patroon van hogere toppen en hogere bodems zien sinds september vorig jaar. "Maar de kans op topvorming groeit." Bakker rekent bij een top op 4.500 punten op een correctie naar 4.200 of 4.100 punten. "Dat zou helemaal niet verkeerd zijn", vindt Bakker. Op lagere niveaus kan dan weer worden gekocht. Bij de Nasdaq eenzelfde beeld als in de S&P. Ook hier een stijgende kans op topvorming, maar iets minder sterk dan in de S&P, vindt de analist. De AEX laat volgens Bakker een andere configuratie zien dan de twee Amerikaanse indices. De technisch analist spreekt van een 'zebra-grafiek'. Dat wil zeggen dat de koers "heen en weer zwiept". Hamvraag bij de AEX is volgens Bakker of de 'stieren' weten uit te breken. Technisch is daar volgens Bakker voldoende ruimte voor. Bij koersvorming boven de 776-777 punten "gaat de weg open naar 820 punten en hoger". Lukt dit niet, dan ziet de analist een terugval voor de AEX naar 750 punten en lager.

