ECB bij laatste vergadering bezorgd over loonprijsspiraal

(ABM FN-Dow Jones) Bij de vorige monetaire beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank in juni, ongeveer een maand geleden, waren beleidsmakers van oordeel dat de risico's voor de inflatieverwachting nog steeds aan de bovenkant lagen, omdat een een loonprijsspiraal sterker zou kunnen zijn dan voorspeld. Dat bleek uit de notulen die donderdag werden gepubliceerd door de centrale bank.

De inflatie was gedaald tot 6,1 procent in mei en de kerninflatie tot 5,3 procent, terwijl de prijzen voor diensten nog geen daling lieten zien. Er was brede overeenstemming dat de loondruk een belangrijker factor werd voor de inflatie, met een stijging van de lonen met 5,2 procent in het eerste kwartaal.

Omdat de reële lonen in 2025 de verliezen sinds 2019 nog maar nauwelijks zullen hebben ingehaald, waren er beleidsmakers die het pad naar een inflatie dichtbij 2 procent in 2025 als "nauw" omschreven, bleek uit de notulen. De aannames dat de loondruk geleidelijk zal afnemen en verspreid zal zijn over vele jaren, zou best eens te optimistisch kunnen blijken.

De ECB-raad steunde breed de verhoging van de rente met 25 basispunten, bleek uit de notulen, evenals de boodschap dat de rente best nog wel eens verder omhoog zou kunnen moeten.

ECB-beleidsmaker Yannis Stournaras, de chef van de centrale bank van Griekenland, zei donderdag dat de aanname van aanhoudende economische groei mogelijk te positief was en dat een recessie niet uit te sluiten is. Hij zei ook dat de kans op een renteverhoging bij de volgende vergadering in juli niet zeker is. "Als de ontwikkelingen laten zien dat het niet nodig is, dan zullen we het niet doen."

De uitspraken van Stournaras zouden kunnen worden gezien als een eerste signaal dat een renteverhoging toch niet zo zeker is later deze maand.

Econoom Bert Colijn van ING denkt dat de ECB de rente wel degelijk met 25 basispunten zal verhogen deze maand. Zelfs als er signalen zijn dat de economie lijkt af te koelen en de inflatiedruk afneemt, is dit volgens Colijn onvoldoende voor de ECB om van koers te veranderen. Maar na de rentevergadering in juli zal de discussie volgens de econoom van ING feller worden over hoe ver de ECB moet gaan met het verhogen van de rente.