Europese toezichthouder stelt diepgaand onderzoek in naar overname iRobot door Amazon

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek geopend om de voorgenomen overname van iRobot door Amazon te beoordelen. Dit werd vrijdag door de Commissie bekendgemaakt. De Commissie vreest dat de transactie Amazon in staat zou stellen de concurrentie op de markt voor robotstofzuigers te beperken en haar positie als aanbieder van online marktplaatsen te versterken. De Commissie zal daarom een diepgaand onderzoek uitvoeren naar de gevolgen van de voorgenomen transactie. In de VS en het Verenigd Koninkrijk lopen gelijksoortige onderzoeken. Amazon liet vorige zomer weten 61 dollar per aandeel iRobot te willen betalen. Bron: ABM Financial News

