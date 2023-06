Ebusco haalt Zweedse order binnen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft een contract getekend met Keolis Sverige voor de levering van maximaal 125 Ebusco 3.0 12-meter bussen. Dit maakte de elektrische bussenbouwer donderdagochtend bekend. De levering van de eerste 50 bussen staat gepland voor 2024 en de 75 bussen staan in optie voor levering in 2025. De bussen zullen worden ingezet in en rondom de Zweedse hoofdstad Stockholm. "Het is fantastisch dat we een substantiële order voor zo’n grote stad als Stockholm hebben binnengehaald. Dit is de eerste opdracht voor Keolis in Zweden, nadat we eerder voor de Nordics al een order scoorden met Keolis in Denemarken", aldus Jonas Helsner, sales director Nordics bij Ebusco. Er werden donderdag geen financiële details gemeld. Bron: ABM Financial News

