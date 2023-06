Aedifica wil 380 miljoen euro ophalen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) Aedifica wil met een kapitaalverhoging maximaal 380,4 miljoen euro ophalen. Dit maakte het zorgvastgoedbedrijf woensdag bekend. De opbrengst zal Aedifica gebruiken voor verdere versterking van de balans, financiering van de projecten in de pijplijn en voor nieuwe investeringskansen als die zich voordoen. De uitgifteprijs van 52,00 euro per nieuw aandeel komt neer op een korting van 16,04 procent ten opzichte van de slotkoers van dinsdag 20 juni. Die slotkoers bedroeg 63,85 euro maar moet worden aangepast met de geschatte waarde van coupon nr. 33 die op 21 juni 2023 zal worden onthecht na het slot van de beurshandel. Na deze aanpassing bedraagt die koers nog 61,93 euro. Voor bestaande aandeelhouders geven 11 toewijzingsrechten het recht om in te schrijven op 2 nieuwe aandelen Aedifica deed al een aanvraag tot toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen, vanaf hun uitgifte, en de toewijzingsrechten, tijdens de inschrijvingsperiode, op de gereglementeerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam. De inschrijvingsperiode op de nieuwe aandelen loopt van donderdag 22 juni tot en met 29 juni. De private plaatsing van de scrips zal in principe plaatsvinden op 30 juni 2023 ABN AMRO, BNP Paribas Fortis en Société Générale zullen deze transactie begeleiden, met hulp van Belfius Bank, Berenberg, ING Belgium, J.P. Morgan en KBC Securities. Bron: ABM Financial News

