Beursblik: aandeel DSM Firmenich door beleggers van de hand gedaan

(ABM FN-Dow Jones) Het zijn moeilijke tijden voor de aandeelhouders van DSM Firmenich. Het aandeel is in anderhalf jaar tijd ruim gehalveerd.

Volgens analist Corné van Zeijl van Cardano gaat het hierbij om een optelsom van negatieve berichtgeving over het bedrijf. De fusie tussen DSM en Firmenich blijkt toch vooral in het voordeel te werken van Firmenich en haar aandeelhouders, zei de analist tegen ABM Financial News.

Daarnaast was er recent nog een emissie nodig om het restant van 4 procent van de aandelen Firmenich, die niet waren aangemeld, alsnog in handen te krijgen. Het is hiermee wel een dure overname aan het worden, vindt Van Zeijl, terwijl vorig jaar het aandeel DSM nog voor perfectie geprijsd was.

Ook speelt op de achtergrond het onderzoek naar Firmenich door de Zwitserse toezichthouder naar vermeende kartelvorming niet mee en ziet de analist dat de zwakkere vitamineprijzen ook voor druk zorgen.

De recente winstwaarschuwingen van branchegenoten zoals Croda drukken ook de koers van DSM Firmenich. Analist Virginie Boucher-Ferte van Deutsche Bank sprak in een rapport van een zwakke update van Croda, als gevolg van het terugbrengen van voorraden door klanten. En de analist verwacht dat dit proces doorzet in de tweede jaarhelft. Daardoor ligt de analistenconsensus voor Croda voor dit jaar volgens haar 15 procent te hoog.

Tenslotte wijst Van Zeijl erop dat door de fusie er nu een notering in Zwitserse franken is ontstaan en het aandeel hierdoor uit verschillende Europese indices is gevallen.

Ook analist Fernand de Boer van Degroof Petercam wijst naar een optelsom van feiten. Naast de door Van Zeijl genoemde redenen, voegt De Boer ook de laatste kwartaalcijfers van DSM aan het lijstje toe. Die waren volgens hem niet best en dat had vooral te maken met de aanhoudende lage vitamineprijzen. De analist ziet ook nog geen tekenen van herstel op dit vlak.

Wat ook niet meehelpt is het vertrek van een aantal bestuurders, waaronder van Co-CEO Geraldine Matchett.

Verder wijst De Boer in gesprek met ABM Financial News ook op het trage herstel in China.

Als de fusie tussen DSM en Firmenich volledig is afgerond, wil het bedrijf een outlook geven voor de rest van 2023. Dit verwacht het bedrijf in augustus te doen, bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

DSM Firmenich noteert maandag zo'n 2 procent lager op 94,00 euro. Het aandeel staat op de kooplijst van zowel Degroof Petercam als Deutsche Bank.