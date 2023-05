S&P handhaaft A-rating NN Group Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) S&P Global Ratings heeft vandaag de A-rating voor NN Group herhaald. Ook de vooruitzichten voor de Nederlandse verzekeraar zijn volgens de kredietbeoordelaar positief. S&P gaf aan dat ondanks de negatieve herwaarderingen gedurende 2022, de onderliggende winstgevendheid en kapitalisatie solide blijven. De analisten van S&P verwachten dat NN zal blijven profiteren van een gediversifieerde bedrijfsmix met winstgevende activiteiten in Nederland, Japan en de EU. Verder verwacht S&P dat NN haar kapitaaltoereikendheid op een zeer hoog niveau kan houden, met een stabiele winstgevendheid in lijn met die van concurrenten. Voor de periode 2023 tot en met 2025 verwachten de analisten dat NN jaarlijks een winst zal boeken van meer dan 1,5 miljard euro. Dat zou een rendement op het eigen vermogen moeten geven van circa 6 procent. Verder denkt S&P dat NN in 2024 en 2025 jaarlijks voor 250 miljoen euro aan eigen aandelen zal inkopen, net als dit jaar de bedoeling is. De kredietbeoordelaar is dan ook positief over de vooruitzichten voor NN. Het aandeel NN Group noteert dinsdag zo'n 0,3 procent hoger op 34,91 euro Bron: ABM Financial News

