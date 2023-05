Europese beurzen hoger het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 1,2 procent tot 461,41 punten. De Duitse DAX liet ook een winst optekenen van 1,2 procent op 15.983,97 punten. De Franse CAC 40 won eveneens 1,2 procent bij een stand van 7.319,18 punten. De Britse FTSE sloot 0,7 procent hoger op 7.627,20 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op een opleving van de Europese beurzen aan het einde van een per saldo negatieve week. De Stoxx Europe 600 en Duitse DAX verloren afgelopen week zo'n 1,5 tot bijna 2 procent.

"De positievere stemming van vandaag lijkt te zijn ingegeven door enig optimisme dat de contouren van een akkoord over het schuldenplafond zich beginnen af te tekenen, waarbij in het weekend meer details worden verwacht, nu we ons richten op de deadline van 1 juni van volgende week", aldus Hewson.

Het sentiment blijft evenwel kwetsbaar nu de deadline snel nadert en een renteverhoging door de Federal Reserve volgende maand steeds waarschijnlijker wordt.

"Hoewel er enige vooruitgang is, nu de twee partijen in Washington alleen nog maar ruziën over de laatste 70 miljard dollar, is het nog maar de vraag of wetgevers een akkoord kunnen bereiken voor 1 juni," zeiden marktanalisten van IG.

Amerikaanse inflatiecijfers die vrijdagmiddag verschenen, vergroten de kans op nog een renteverhoging door de Federal Reserve in juni, maar beleggers lijken momenteel meer gericht op nieuws uit Washington over het schuldenplafond.

De Britse detailhandelsverkopen liepen in april op maandbasis sterker op dan verwacht, terwijl de daling in maart nog wat groter uitviel dan eerder bekend werd gemaakt.

Maandag moeten de Europese beurzen op het vasteland het doen zonder de steun van Wall Street en de beurzen in Londen, die dan dicht zijn.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0703. De WTI-olieprijs steeg meer dan een procent.



Bedrijfsnieuws

Bank of America verhoogde vrijdag de koersdoelen voor Besi, ASML en ASMI. Volgens analist Didier Scemama zijn aandelen van fabrikanten van apparatuur voor de productie van halfgeleiders de grootste winnaars van AI in Europa. De aandelen stegen in Amsterdam circa 4 tot 6,5 procent.

In Parijs ging STMicroelectronics aan kop met een winst van bijna 4 procent en in Frankfurt steeg Infineon ruim 4 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield heeft verdere vooruitgang geboekt om de schulden af te bouwen met de verkoop van twee objecten, één in de Verenigde Staten en één in Europa. Het aandeel daalde rond een procent in de CAC 40.

Verder vielen in de Franse index de luxemerken Kering, Hermes en LVMH positief op.

In de Duitse DAX steeg Continental ruim 4 procent. Vastgoedfonds Vonovia daalde bijna 2 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen 1 tot 1,5 procent in het groen.