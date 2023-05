Valuta: opleving dollar tijdelijk

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar zakte afgelopen week even onder de 1,08 dollar, maar de recente opleving van de Amerikaanse munt is tijdelijk, denkt valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.

"Door de tijdelijke volatiliteit in de Amerikaanse obligatie- en rentemarkten zien wij de recente opleving van de dollar aanhouden met een kortetermijndoel op 1,0650", aldus Derks.

"Tenzij de koers onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde op 1,0460 breekt, blijven wij bullish op de langere termijn", zei de valutakenner, die voor dit jaar rekent op een piek van de euro/dollar van 1,15.

Volgens Derks wijzen fundamentele factoren op een zwakkere greenback. Zo zal het renteverschil "in het voordeel van de euro zal blijven evolueren", verwacht de valutaspecialist van iBanFirst.

"De ECB zal waarschijnlijk pas na de Fed de rente verlagen. Het renteverschil op de 2 jaars looptijd beweegt in het voordeel van de euro", aldus Derks. "Dit wijst op meer dollarzwakte op middellange termijn. Dit is een structurele beweging."

Verder is het economische momentum voor de eurozone onlangs positief geworden, terwijl de toestand van de economie in de VS volgens Derks "raadselachtig" is.

"We zien unieke omstandigheden in een groot aantal sectoren, waarbij de verwerkende industrie nog steeds in wanorde is", aldus de valutakenner, die onder meer wees op de dalende Empire State index.

"Hoewel een Amerikaanse recessie geen uitgemaakte zaak is, denken wij toch dat de Verenigde Staten waarschijnlijk niet in staat zullen zijn om een korte en milde recessie dit jaar of ten laatste volgend jaar te vermijden", zei Derks.

Volgens Derks zijn er verder ook middellangetermijnfactoren, "zoals de reële effectieve wisselkoers" en berekent hij dat de Amerikaanse dollar momenteel "ten minste 6 procent overgewaardeerd is" ten opzichte van de euro.

"Een eerlijke waarde van de euro/dollar op basis van de fundamentals ligt waarschijnlijk = dichter bij 1,20", volgens Derks.