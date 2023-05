Apple verkoopt meer iPhones Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft het afgelopen kwartaal onverwacht meer iPhones verkocht. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de techreus. De nettowinst kwam in het tweede kwartaal van het lopende boekjaar uit op 24,2 miljard dollar, op jaarbasis een lichte daling. Per aandeel kwam de winst uit op 1,52 dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 1,43 dollar. De omzet kwam uit op 94,8 miljard dollar, tegenover 97,3 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Hier rekenden analisten op 92,9 miljard dollar. Meer dan de helft van de omzet kwam uit de verkoop van iPhones, die de markt vooraf inschatte op 48,7 miljard dollar in het tweede kwartaal en die in werkelijkheid uitkwam op 51,3 miljard dollar. Dat was een jaar eerder 50,6 miljard dollar. De verkoop van iPads daalde in het eerste kwartaal van 7,6 miljard naar 6,7 miljard dollar, wat in lijn was met de analistenverwachting. De opbrengsten uit Mac-computers kwamen uit op 7,2 miljard dollar, van 10,4 miljard dollar een jaar geleden en onder verwachting van 7,8 miljard dollar. Bij wearables, home en accessoires bleven de opbrengsten stabiel op circa 8,8 miljard dollar, wat beter was dan de 8,4 miljard dollar die werd verwacht. De omzet uit diensten verbeterde licht, van 19,8 miljard naar 20,9 miljard dollar. Hier rekende de markt op 21 miljard dollar. Apple maakte donderdag ook bekend dat het zijn aandeleninkoopprogramma met 90 miljard dollar gaat verhogen, terwijl het kwartaaldividend met 4 procent stijgt naar 0,24 dollar per aandeel. In de nabeurshandel steeg het aandeel Apple donderdag een half procent. Bron: ABM Financial News

