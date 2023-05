Update2: ECB verhoogt rente met 25 basispunten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag de belangrijkste rentes conform de verwachting met 25 basispunten verhoogd.

De basisrente komt daarmee uit op 3,75 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,00 procent en de depositofaciliteit op 3,25 procent.

Volgens voorzitter Christine Lagarde waren alle beleidsmakers het eens met een renteverhoging. Sommige beleidsmakers wilden wel een verhoging van 50 basispunten, aldus Lagarde.

De ECB benadrukte donderdag dat de inflatie "al te lang te hoog is". De kerninflatie in de eurozone kwam in april uit op 5,6 procent, bleek eerder deze week uit voorlopige data. In maart lag de kerninflatie op 5,7 procent.

"Al met al ondersteunt de binnenkomende informatie in grote lijnen de beoordeling van de inflatievooruitzichten op middellange termijn die de Raad van Bestuur tijdens zijn vorige zitting heeft gemaakt", zei de ECB in een toelichting.

Volgens de centrale bank zullen de toekomstige besluiten van de Raad van Bestuur ervoor zorgen "dat de beleidsrentetarieven een peil bereiken dat restrictief genoeg is om de inflatie tijdig terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent op middellange termijn, en dat dit peil zo lang als nodig wordt aangehouden."

De ECB blijft een "op data gebaseerde" benadering volgen om het geschikte niveau en de duur van de monetaire verkrapping te bepalen, waarbij met name de inflatievooruitzichten belangrijk blijven, zei de centrale bank verder.

In haar toelichting benadrukte Lagarde dat de ECB nog niet klaar is met zijn renteverhogingen.

"We gaan niet pauzeren", aldus Lagarde, die ook duidelijk maakte dat de ECB niet afhankelijk is van wat de Federal Reserve doet en dat de centrale bank het monetaire beleid verder kan verkrappen, zelfs als de Fed pauzeert.

Op de vraag wanneer de rente "restrictief genoeg" genoeg is om te stoppen met verhogen, antwoordde Lagarde dat de ECB dit pas weet wanneer dat niveau wordt bereikt.

Toch is ING van mening dat de ECB de laatste fase van haar huidige verkrappingscyclus is ingegaan.

Volgens econoom Carsten Brzeski is de onderliggende inflatiedruk weliswaar groter dan verwacht, maar laten de krappere kredietvoorwaarden in de eurozone, zoals duidelijk werd uit de laatste Bank Lending Survey die dinsdag verscheen, zien dat de renteverhogingen tot dusver duidelijke sporen nalaten in de economie.

"En deze effecten zijn sterker en sneller opgetreden dan de ECB waarschijnlijk had verwacht. Bij het huidige niveau en gezien het vertraagde effect van de verkrapping van het monetaire beleid in zowel de eurozone als de VS, is het risico groot dat elke extra renteverhoging vanaf nu een beleidsfout blijkt te zijn", aldus de econoom van ING.

In de huidige, zeer gecompliceerde macro-economische omgeving met het uitgestelde effect van eerdere renteverhogingen, de onrust in het bankwezen en de gematigde economische groei, maar nog steeds hardnekkige inflatie, zal de ECB voorzichtiger te werk gaan, denkt Brzeski.

Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen voorziet de markt voor eind 2023 een piekrente rond de 3,75 procent voor de depositorente. Dat zou betekenen dat er nog 1 tot 2 renteverhogingen in het vat zitten.

Economen van Danske Bank sluiten zelfs niet uit dat de rente piekt boven de 4 procent, zolang de arbeidsmarkt robuust blijft. Lagarde zei donderdag dat de loondruk verder toeneemt.

Volgens marktstrategen van State Street was het een 'dovish' rentebesluit van de ECB, hetgeen de centrale bank de ruimte geeft om de inflatie op een vastberaden manier te blijven bestrijden en tegelijkertijd de risico's voor de financiële stabiliteit niet uit het oog te verliezen.

"Het is aannemelijk dat deze verhoging met 25 basispunten de ECB de nodige speelruimte biedt voor de toekomst", aldus Altaf Kassam van State Street.

De ECB maakte donderdag ook bekend dat het vanaf juli stopt met het herinvesteringen van aflossingen onder het Asset Purchase Programme. Dat obligatie-opkoopprogramma wordt momenteel in een gematigd en voorspelbaar tempo afgebouwd, met gemiddeld 15 miljard euro per maand tot eind juni.

Dat de herinvesteringen vanaf juli worden stopgezet lijkt een goedmakertje voor de haviken binnen de ECB die liever een renteverhoging van 50 basispunten hadden gezien, volgens Brzeski. Volgens Lagarde is dit niet het geval.

De euro/dollar noteerde rond het rentebesluit op 1,1080 en is inmiddels gedaald tot 1,1016.

Update2: om opmerkingen Lagarde en aanvullend analistencommentaar toe te voegen.