Alumexx tekent bezwaar aan tegen schrappen beursnotering

Beeld: Alumexx

(ABM FN-Dow Jones) Alumexx heeft bezwaar aangetekend bij Euronext tegen het schrappen van de beursnotering in Amsterdam. Dit maakte de leverancier van klimmaterialen woensdag bekend. De situatie is volgens het bedrijf ontstaan nadat de toenmalige OOB-accountant zijn vergunning inleverde. Alumexx zegt er alles aan te hebben gedaan om een ander OOB-kantoor te vinden. Er valt ons niets te verwijten dat dit niet is gelukt", zo luidde het verweer van het bedrijf aan het adres van Euronext. Alumexx heeft Euronext gevraagd per ommegaande te reageren. Daarna zal Alumexx nader ingaan op de door haar aangevoerde bezwaren. Eerder deze maand maakte Euronext bekend dat zes bedrijven die langer dan 24 maanden op het strafbankje van het beursbedrijf zitten, hun notering in Amsterdam dreigen kwijt te raken. Daaronder bevindt zich dus ook Alumexx. Bron: ABM Financial News

