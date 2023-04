ASML overtreft eigen verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in de eerste drie maanden van 2023 de eigen verwachtingen overtroffen. Dit bleek woensdag uit de kwartaalupdate van de halfgeleiderspecialist uit Veldhoven. In het eerste kwartaal boekte ASML een omzet van 6,75 miljard euro met een brutomarge van 50,6 procent. ASML verwachtte zelf dat het een omzet zou realiseren van 6,1 tot 6,5 miljard euro, met een marge van 49 tot 50 procent. Analisten hadden vooraf weinig twijfel dat deze outlook niet gehaald zou worden. In een toelichting zei CEO Peter Wennink dat de meevaller te danken was aan een snellere installatie en vlottere acceptatie van systemen. Verder bedroeg de orderinstroom 3,75 miljard euro, waarvan 1,6 miljard euro voor EUV. Barclays rekende op 5,7 miljard euro. De orderinstroom was 6,3 miljard euro in het vierde kwartaal, waarvan toen 3,4 miljard euro voor rekening van EUV kwam. In het derde kwartaal kwam er voor 8,9 miljard euro aan orders binnen in Veldhoven. De nettowinst kwam in het eerste kwartaal uit op net geen 2 miljard euro uit. Verder liet ASML weten voor het lopende tweede kwartaal te rekenen op 6,5 tot 7,0 miljard euro aan omzet met een brutomarge van 50 tot 51 procent. Citi Research verwachtte geen verrassingen in het eerste kwartaal en dacht dat ASML voor het tweede kwartaal een outlook zou afgeven van een omzet van ongeveer 6,5 miljard euro. "En we zien een bescheiden risico dat de outlook voor 2023 wordt getemperd tot circa 25 procent omzetgroei, in plaats van meer dan 25 procent", aldus Citi in een vooruitblik. Voor heel 2023 blijft ASML echter mikken op een omzetgroei van meer dan 25 procent, zo bleek woensdag. De brutomarge zal ook iets verbeteren. CEO Wennink zei dat de verschillende eindmarkten gemengde signalen afgeven, maar per saldo overtreft de vraag nog altijd de capaciteit van ASML voor dit jaar. De orderportefeuille staat op krap 39 miljard euro. Lange termijn In 2025 wil ASML een omzet genereren van 30 tot 40 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. En in 2030 moet dit oplopen naar 44 tot 60 miljard euro met een marge van 56 tot 60 procent, zo onthulde het bedrijf op de beleggersdag vorig jaar. Citi heeft vertrouwen in die outlook. De zakenbank verwacht dat de omzet van ASML in 2025 op 37,8 miljard euro zal liggen, met een brutomarge van 55,3 procent. Bron: ABM Financial News

