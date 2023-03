Video: weinig kans op verdere daling gasprijs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De gasprijzen bevinden zich momenteel in iets rustiger vaarwater. "De winter is over en de voorraden zijn nog steeds bovengemiddeld goed gevuld", aldus Hans van Cleef van Publieke Zaken Energy Research tegen ABM Financial News. Die relatief hoge voorraden resulteren volgens Van Cleef in een gunstig uitgangspunt voor de gasmarkt voor de komende maanden. ?Van Cleef stelt dat de kans dat de prijs verder zal dalen beperkt is. "De opwaartse prijsrisico's zijn aanzienlijk groter dan de neerwaartse." De belangrijkste factoren om in de gaten te houden zijn volgens de energiespecialist naast de impact van het sentiment op de financiële markten, vooral of de invoer van LNG op peil zal blijven. Ook als de Chinese economie verder en sneller herstelt. Daarnaast zullen de LNG-importen uit de VS ook op niveau moeten blijven. Klik hier voor: weinig kans op verdere daling gasprijs Bron: ABM Financial News

